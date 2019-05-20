"فى أسفار مرارا كثيرة".. تعرف على معنى شعار رحلة البابا تواضروس لأوروبا

سارة علام

"في أسفار مرارا كثيرة" هو الشعار الذى أطلقه القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية، ليصبح عنوانا لرحلة البابا تواضروس الحالية لألمانيا وسويسرا وانجلترا.

الشعار مأخوذ من رسالة القديس بولس الرسول لأهل كورنثوس إذ يعتبر القديس بولس واحدا من أهم المبشرين بالمسيحية والشخصية المحورية الأبرز فى تاريخ الديانة المسيحية بعد تلاميذ المسيح الاثنى عشر.

يفسر القمص تادرس يعقوب ملطى أحد أهم مفسرى الإنجيل المعاصرين تلك العبارة قائلا : كان القديس بولس هنا يتحدث عن أسفاره من أجل الكرازة (التبشير المسيحى) والاهتمام بالكنائس معددا بعدها طبيعة الأخطار التى واجهته خلال رحلات التبشير تلك مثل أخطار السيول واللصوص والأمم والمدن.

جاء استخدام تلك الآية كشعار لرحلة البابا تواضروس الرعوية لألمانيا وسويسرا، حيث سافر البابا لتفقد الشعب القبطى فى المهجر ولتدشين الكنائس القبطية هناك مثل كنيسة العذراء بدوسردولف التى دشنها أمس الأول وكنيسة القديسة فيرينا بزيوريخ التي دشنها اليوم.