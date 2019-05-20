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غرق شاب بترعة الرياح التوفيقى بالدقهلية أثناء الاستحمام هربًا من حرارة الجو

الإثنين، 20 مايو 2019 05:34 م
غرق شاب بترعة الرياح التوفيقى بالدقهلية أثناء الاستحمام هربًا من حرارة الجو جثة - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز
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لقى شاب من أبناء المنصورة مصرعه غرقا أثناء الاستحمام فى ترعة الرياح التوفيقى هربا من حرارة الجو.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث مركز المنصورة، بغرق شاب أثناء الاستحمام فى ترعة الرياح التوفيقى هربا من حرارة الجو.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى إلى المنطقة وتم انتشال الجثمان، وتبين أنه لشاب يدعى أحمد محمد سعد الدين، وعمره 18 عاما، مقيم بعزبة الشحاتين التابعة لقسم أول المنصورة، يعمل بسوبر ماركت بسوق السمك بالمنصورة، وكان يرافقه محمد على رمضان، وعمره 18 عاما، مقيم بشارع أبو يونس بنبروه، الذى يعمل معه بنفس المحل، وقرر الشابان بأنه أثناء توجههم لمخزن خاص بالمحل الذى يعملان به بقرية نقيطة النزول للاستحمام للتخفيف من حرارة الشمس، ولقى الأول مصرعه غرقا، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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