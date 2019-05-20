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الإثنين، 20 مايو 2019 07:43 م
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عميد تجارة المنصورة: التجهيز لإنشاء معهد الإدارة العامة بالتعاون مع الأكاديمية الروسية

الإثنين، 20 مايو 2019 07:18 م
عميد تجارة المنصورة: التجهيز لإنشاء معهد الإدارة العامة بالتعاون مع الأكاديمية الروسية أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة
الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز
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عقد الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة اجتماعا مع مسئولى مركز التقنية بالجامعة  لمناقشة الدعم التقنى والرقمي وما يلزم من شبكات وتجهيزات الكترونية لقاعات ومدرجات الكلية وتكون البداية للبرامج المتميزة الجديدة، سواء بالتعاون مع جامعة مانشستر متروبوليتان في بريطانيا أو جامعة فيتوتاس ماجنوس في ليتوانيا.

وأشار إلى أنه جاري استكمال التجهيزات اللازمة تمهيدا لإنشاء معهد الإدارة العامة بالتعاون مع الأكاديمية الروسية الرئاسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، والذي سيعود بالنفع على المجتمع وتجهيز القيادات العامة بما يناسب مواقعهم الادارية.

وتتنوع التجهيزات الجديدة ما بين إضافة الوسائل التعليمية المختلفة من  سبورات ذكية تفاعلية متقدمة داخل القاعات الدراسية، وتحويل المقررات لمحتوى رقمي لتطوير العملية التعليمية بكلية التجارة  لتواكب الكلية التطورت الحديثة فى أساليب التعليم والوسائل التعليمية المستخدمة للوصول الى خريج مؤهل قادر على المنافسة فى سوق العمل داخليا وخارجيا .


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جامعة المنصورة

كلية التجارة

اخبار المحافظات

الدعم التقنى

معهد الإدارة العامة

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