علامات تدل على زيادة مستوى هرمون الأنوثة فى جسمك.. أبرزها زيادة وزن الفخذين

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يسبب عدم التوازن الطفيف فى الهرمونات فى العديد من المشكلات الصحية داخل الجسم، ولكن عندما تكون متوازنة فإن كل شيء يعمل بطريقة سليمة.

يُعرف الإستروجين أساسًا باسم "الهرمون الأنثوي" فى حين يعتبر هرمون التستوستيرون "هرمون الذكورة".

لوحظ زيادة مستوى هرمون الاستروجين بشكل رئيسي خلال فترة البلوغ والحمل وذلك وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" ، ولكن يمكن أن تحدث هذه الحالة في أي وقت آخر.



vزيادة مستوى الاستروجين فى جسمك

علامات إنتاج الكثير من هرمون الاستروجين



زيادة الوزن



دون إجراء أي تغيير في نمط حياتك إذا استمر وزنك في الزيادة ، خاصة بالقرب من منطقة الورك ، فقد يكون هذا علامة على زيادة هرمون الاستروجين، ويمكن أن يصبح فقدان الوزن مهمة صعبة بالنسبة لك حتى بعد اتباع نظام غذائي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، لذا من المهم السيطرة على زيادة مستوى هرمون الاستروجين من أجل فقدان الوزن الزائد للحفاظ على الوزن المثالي.



زيادة مستوى الاستروجين فى جسمك





الصداع بشكل متكرر



عندما يكون الإستروجين أكثر من هرمون البروجسترون في الجسم ، فيمكن أن يتطور الصداع بسهولة، فيمكن أن يكون هناك العديد من العوامل وراء الصداع مثل الوراثة والمحفزات الغذائية ، ولكن زيادة هرمون الاستروجين لدى النساء يلعب دورا رئيسيا لأنه يسهم في الصداع المزمن والصداع النصفي.



الصداع من علامات زيادة مستوى الاستروجين فى جسمك

عدم انتظام الحيض



العديد من الهرمونات تنسق بعناية فترة الحيض عند النساء، و يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب لتأخير الدورة الشهرية أو وصولها فى وقت مبكر وهرمون الاستروجين واحد منهم.

فقدان الذاكرة البسيط



إذا كنت تنسى أشياء مهمة مثل فقدان مفاتيح سيارتك أو هاتفك في كثير من الأحيان ، والمواعيد النهائية في العمل ، وغيرها الكثير ، فقد يكون ذلك بسبب هرمون الاستروجين، عندما توجد مستويات منخفضة من هرمون الاستروجين قد ترتبط بحالات مثل فقدان الذاكرة البسيطة، ووجد الخبراء أن ارتفاع هرمون الاستروجين يمكن أن يؤدي أيضًا إلى صعوبة في تذكر الأشياء.



زيادة مستوى الاستروجين فى جسمك2

عدم القدرة على السيطرة على العواطف



يؤثر هرمون الإستروجين على أجهزة الجسم المختلفة ويؤثر بشكل مباشر على الحالة النفسية والعواطف، فعند زيادة مستويات هرمون الاستروجين ، قد تواجه الاكتئاب ونوبات الهلع والقلق والغضب غير المبرر وغير ذلك من مشكلات المزاج.