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طلاب أولى ثانوى عن مستوى أسئلة الأحياء: غير مباشرة وصعبة ومفاجئة

الإثنين، 20 مايو 2019 11:24 ص
طلاب أولى ثانوى عن مستوى أسئلة الأحياء: غير مباشرة وصعبة ومفاجئة امتحانات الصف الأول الثانوى - ارشيفية
كتب محمود طه حسين
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شكى طلاب بالصف الأول الثانوى العامة من صعوبة امتحان أسئلة مادة الأحياء فى الاختبار الإلكترونى الذى انطلق صباح اليوم، مؤكدين أنها غير مباشرة وصعبة، وكانت تحتاج إلى وقت إضافى لأن الأسئلة المقالية كثيرة وتحتاج إلى وقت لكتابتها بالقلم الإلكترونى للتابلت.
 
وأوضح الطلاب، أن مشكلة الأسئلة أنها تخاطب الفهم والتفكير النقدى ولكنهم غير مدربين عليها واصفين مستوى الأسئلة بأنها خداعة بالنسبة لمستوى الاستعداد للامتحان والمذاكرة وطريقة التحضير للاختبار.
 
وأشار الطلاب إلى أن الامتحان تكون من ١٧ سؤالا، موضحين أنهم استخدموا الكتاب المفتوح فى الإجابة على بعض الجزئيات والوصول إلى الحل المطلوب، كما أن بعض الطلاب أجابوا بشكل جماعى داخل اللجنة.
 
وأوضح الطلاب أن سيستم الامتحانات اشتغل اليوم بشكل طبيعى لكافة الطلاب و لم يحدث الارتباك الذى حدث بالأمس فى امتحان اللغة العربية.
 
وكانت انطلقت أمس الأحد امتحانات الفصل الدراسي الثانى للصف الأول الثانوى 2018/2019، حيث يؤدى الامتحانات 650 ألف طالب وطالبة فى مادة الأحياء.
 
وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة، والمعاهد القومية.
 
 
 
 
 
 

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