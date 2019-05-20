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ضبط عاطل وربة منزل بحوزتهما 159 قطعة حشيش بطنطا

الإثنين، 20 مايو 2019 11:19 م
ضبط عاطل وربة منزل بحوزتهما 159 قطعة حشيش بطنطا حشيش - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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تمكن ضباط مباحث مركز طنطا بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطل وربة منزل، بحوزتهما 159 قطعة حشيش و100 قرص مخدر بقصد الاتجار.

تلقى اللواء طارق حسونه مدير امن الغربية، اخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا، والنقيب محمد هارون معاون المباحث من ضبط كل من  " م.ع. ح" وشهرتها مبروكه حيدره 58 سنة ربه منزل  ومقيمة محلة مرحوم مركز طنطا  وبحوزتها ٩٤ قطعة حشيش + و10 شرائط ترامادول جميعه بقصد الاتجار، والمتهم " ص . ط .ا " وشهرته صبري الزواوى 56 سنة عاطل ومقيم قرية محلة مرحوم مركز طنطا وبحوزته ٦٥ قطعة حشيش بقصد الاتجار و مطواه، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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