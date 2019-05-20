ضبط جزار لقيامه بالذبح داخل جراج بدمياط

دمياط ـ عبده عبد البارى

تمكنت مباحث التموين بدمياط بالاشتراك مع إدارة المجازر بالطب البيطرى، من ضبط جزار عقب ورود بلاغ من إحدى السيدات لشرطة النجدة تتضرر من الذبح داخل أحد الجراجات بمنطقة باب الحرس.

وتبين أن الذبيحة "جاموس بتلو" تم ذبحها بالمخالفة للقانون 503 لسنة 1966 والقرار الوزاري 517 لسنة 1986 والقرار الوزاري 727 لسنة 2017 والذى يحظر ذبح العجول الجاموس مالم يصل وزنها 400 كيلو وذبحها خارج المجزر وتم توقيع الكشف الظاهرى من قبل الطبيب البيطرى الذى أكد أن هناك تغير فى الخواص واللون والرائحةوالملمس وان وزن اللحم لا يتجاوز 50 كيلو.

وبسؤال الجزار الذى تم ضبطه ويدعى " ز. ر" أكد انه قام بذبحها لصالح صاحب الجراج ويدعى "م. س. ا" صاحب محل جزارة وحرر عن ذلك المحضر رقم 515 جنح القسم لسنة 2019 ، جنح قسم شرطة ثان دمياط وتم العرض على النيابة العامة التى أمرت بتحريز الذبيحة بثلاجة تبريد مديرية الطب البيطرى وتشكيل لجنة بيطرية لفحص الذبيحة تمهيدا لإعدامها.

كما تمكنت الحملة من ضبط 40 كيلو لحوم داخل محل جزارة بقرية شرباص التابعة لمركز فارسكور لقيامه بالذبح خارج المجزر وتحرر عن ذلك المحضر اللازم

شارك فى الحملة المقدم عماد معوض رئيس مباحث التموين وضياء القنديلى وسيد عبيد مفتشى تموين والدكتور طارق ابو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى.