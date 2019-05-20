صور.. نفوق 22 حيوانا فى 3 حرائق متفرقة بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حرائق متفرقة بدون خسائر بشرية بينما تسببت الحرائق فى نفوق عدد من رؤوس الماشية والأغنام والطيور والمنقولات المنزلية.

وكان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغات متفرقة عن وقوع حرائق، حيث جاء الحريق الأول بناحية الشيخ عمار دائرة مركز طما انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل من طابق واحد مبنى بالطوب الأحمر والطين ملك "ياسر ن ع ع" 47 سنة عامل وتطايرت النيران لمنزل مجاور ملك شقيقه "عمار ن ع ع" 32 سنة عامل وتم السيطرة علي الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

وبسؤال المذكوران قررا بمضمون ما تقدم وأرجعا سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بمنزل الأول وأضافا بنفوق "رأس أغنام وكمية من الطيور واحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفيا الشبهة الجنائية ".

وجاء الحريق الثانى بناحية نزلة علي دائرة مركز جهينة انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية، وتبين نشوب الحريق بحوش مبني بالبلوك الأبيض ومسقوف بالبوص والأخشاب ملك "خليفه م ا ع" 47 سنة عامل وتطايرت النيران نتيجة شدة الرياح لحوشين مجاورين ملك "علاء ا م ا" 22 سنة طالب و"محمد خ م ا" 30 سنة عامل ويقيمان بذات الناحية وتم السيطرة علي الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم وأرجعا سبب الحريق لتطاير شرر من فرن بلدي بحوش الأول وأضافوا بنفوق "6" رأس ماشية و"9" رأس أغنام و"2" دابة واحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفوا الشبهة الجنائية.

أما الحريق الثالث كان ببناحية نجع حموده طهطا انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بسطح منزل مسقوف بالبوص والأخشاب ملك "محمد ع م ع" 64 سنة عامل وتطايرت النيران نتيجة شدة الرياح لحوش ملك "خالد ح ع ا" 37 سنة عامل بالأوقاف ويقيم بذات الناحية وتم السيطرة علي الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات" بسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم وأرجعا سبب الحريق لتطاير شرر من فرن بلدي وأضافا بنفوق رأس ماشية و"3" رأس أغنام وبعض الطيور واحتراق كمية من الغلال والبوص وأفلاق النخيل ونفيا الشبهة الجنائية.



حرائق سوهاج



حرائق سوهاج



حرائق سوهاج



حرائق سوهاج



حرائق سوهاج



حرائق سوهاج



حرائق سوهاج



حرائق سوهاج



حرائق سوهاج (



حرائق سوهاج



حرائق سوهاج