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صور.. مواطنو كمبوديا يعيدون تمثيل مجازر "الخمير الحمر" ضدهم يوم الغضب

الإثنين، 20 مايو 2019 06:45 ص
صور.. مواطنو كمبوديا يعيدون تمثيل مجازر "الخمير الحمر" ضدهم يوم الغضب تمثيل مجازر الخمير الحمر ضد الكمبوديين
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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احتشد نحو المئات من مواطنى كمبودى، اليوم الاثنين، فى موقع تم فيه عملية إعدام جماعى ويعرف باسم "حقول القتل" ليشهدوا عملية إعادة تمثيل للفظائع التى ارتكبها الخمير الحمر خلال سبعينيات القرن الماضي.

وارتدى البعض الملابس السوداء والأوشحة الحمراء التى كان يرتديها عناصر الخمير الحمر، بينما كانوا يعيدون تمثيل بعض المجازر التى ارتكبت فى موقع تشويونج إيك الذى يقع على بعد نحو 17 كيلومترا من العاصمة.

بينما أرتدى ممثلون أخرون فى مسرحية يوم الغضب السنوى زى فلاحين يتم ضربهم حتى الموت بالسكاكين والشنق.

إعادة تمثيل مجازر الخمير الحمر ضد الكمبوديين يوم الغضب (1)
إعادة تمثيل مجازر الخمير الحمر ضد الكمبوديين يوم الغضب

 

إعادة تمثيل مجازر الخمير الحمر ضد الكمبوديين يوم الغضب (2)
إعادة تمثيل مجازر الخمير الحمر ضد الكمبوديين

 

إعادة تمثيل مجازر الخمير الحمر ضد الكمبوديين يوم الغضب (3)
إعادة تمثيل مجازر الخمير الحمر ضد الكمبوديين يوم الغضب 

 

إعادة تمثيل مجازر الخمير الحمر ضد الكمبوديين يوم الغضب (4)
إعادة تمثيل مجازر الخمير الحمر ضد الكمبوديين يوم الغضب 

 

إعادة تمثيل مجازر الخمير الحمر ضد الكمبوديين يوم الغضب (5)
إعادة تمثيل مجازر الخمير الحمر ضد الكمبوديين يوم الغضب 

 

إعادة تمثيل مجازر الخمير الحمر ضد الكمبوديين يوم الغضب (6)
إعادة تمثيل مجازر الخمير الحمر ضد الكمبوديين يوم الغضب 

 

إعادة تمثيل مجازر الخمير الحمر ضد الكمبوديين يوم الغضب (7)
إعادة تمثيل مجازر الخمير الحمر ضد الكمبوديين يوم الغضب 

 


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