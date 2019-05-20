video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 04:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ كفر الشيخ يفتتح كوبرى ميت يزيد الجديد بتكلفة 7.5 مليون جنيه

الإثنين، 20 مايو 2019 03:57 م
صور.. محافظ كفر الشيخ يفتتح كوبرى ميت يزيد الجديد بتكلفة 7.5 مليون جنيه محافظ كفر الشيخ يفتتح كوبرى ميت يزيد الجديد
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، كوبرى ميت يزيد الجديد بشرق كفرالشيخ بتكلفة 7.5مليون جنيه، على ترعة ميت يزيد بالكيلو 34.75 كم، حمولة 90 طن بطول 36 مترا وعرض 12 مترا، وبلغ عدد الخوازيق الخاصة بالكوبرى 46 خازوق بأطوال 16مترا، وذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس أشرف محمدى، وكيل وزارة الرى، واللواء خالد إسماعيل، مساعد مدير الأمن للأمن العام، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والعقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرور، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

وقال محافظ كفرالشيخ، إن افتتاح كوبرى ميت يزيد الجديد بشرق كفر الشيخ بتكلفة 7.5 مليون جنيه، على ترعة ميت يزيد بالكيلو 43.75 كم، حمولة 90 طنا بطول 36 مترا وعرض 12مترا، وبلغ عدد الخوازيق الخاصة بالكوبرى 46 خازوق بأطوال 16 مترا، بمدة تنفيذ عام، لافتاً إلى أن الكوبرى يعد من أهم المحاور المرورية بشرق المدينة للقضاء على التكدس المرورى وتسهيل حركة المركبات للقادمين من وإلى شرق المدينة ومنطقة مجمع مواقف كفرالشيخ، مؤكداً أن مشروعات الطرق والكباري من أهم مشروعات البنية التحتية التي تقوم الدولة بتنفيذها على أرض محافظة كفر الشيخ لصالح التنمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

 

محافظ كفرالشيخ يفتتح كوبرى ميت يزيد الجديد (1)
محافظ كفرالشيخ يفتتح كوبرى ميت يزيد الجديد 

 

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم فتح كوبرى ميت يزيد الجديد أمام حركة السيارات بين حي القنطرة شرقاً ومحور ميت يزيد والـ47 ومجمع المواقف غرباً لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات لأهالي كفر الشيخ، بعد تحويل الكوبرى من مشاة وإعادة إنشائه لفتحه أمام السيارات، مؤكداً أنه تم إنشاؤه على الطراز الهندسي والفني الحديث لضمان تدفق مياه الري أسفل الكوبرى بترعة ميت يزيد والتي تقوم بتغذية 130 ألف فدان بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

محافظ كفرالشيخ يفتتح كوبرى ميت يزيد الجديد (4)
محافظ كفرالشيخ يفتتح كوبرى ميت يزيد الجديد 

 

وكلف محافظ كفر الشيخ، برفع كفاءة منطقة كوبرى ميت يزيد الجديد وتحديد مكان لمركبات "التوك توك" لمنع التكدس والزحام أمام الكوبرى، كما كلف بدراسة البدائل لاستكمال طريق كفر الشيخ الدائري ومنع مرور مركبات النقل الثقيل داخل الكتلة السكنية قائلاً: "سيكون هناك الجديد في كفر الشيخ يومياً بافتتاح العديد من المشروعات الخدمية والتنموية لخدمة أهالينا".

محافظ كفرالشيخ يفتتح كوبرى ميت يزيد الجديد (7)
محافظ كفرالشيخ يفتتح كوبرى ميت يزيد الجديد 
 

ومن جانبه قال المهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الرى، إنه تم الانتهاء من أعمال كوبرى ميت يزيد وافتتاحه اليوم بتكلفة 7.5 مليون جنيه كما سيتم الانتهاء من أعمال كوبرى خالد بن الوليد بالكيلو 31.5كم على مصرف كتشنر بالحامول بتكلفة حوالى 8 مليون جنيه، فضلاً عن الانتهاء من أعمال كوبرى المناوفة بالكيلو 32.5 كم على مصرف كتشنر بالحامول، قبل منتصف الشهر القادم، بالإضافة الى أعمال التكاسى لحماية جسور الترع والطرق العامة.

 

محافظ كفرالشيخ يفتتح كوبرى ميت يزيد الجديد (2)

محافظ كفرالشيخ يفتتح كوبرى ميت يزيد الجديد 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

محافظ كفر الشيخ: 3810 وحدة سكنية جديدة بتكلفة 330 مليون جنيه

محافظ كفر الشيخ يحيل 33 موطفا بإدارة غرب التعليمية و4 نواب رؤساء مدن للتحقيق

محافظ كفر الشيخ يطلق حملة توعية بحسن استغلال شبكات الصرف الصحى

محافظ كفر الشيخ: إنارة الطريق الدولي الساحلي وتوصيل كهرباء إسكان برج البرلس

كفر الشيخ

رصف

طرق

كوبرى ميت يزيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة