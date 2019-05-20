صور.. محافظ كفر الشيخ يفتتح كوبرى ميت يزيد الجديد بتكلفة 7.5 مليون جنيه

كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، كوبرى ميت يزيد الجديد بشرق كفرالشيخ بتكلفة 7.5مليون جنيه، على ترعة ميت يزيد بالكيلو 34.75 كم، حمولة 90 طن بطول 36 مترا وعرض 12 مترا، وبلغ عدد الخوازيق الخاصة بالكوبرى 46 خازوق بأطوال 16مترا، وذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس أشرف محمدى، وكيل وزارة الرى، واللواء خالد إسماعيل، مساعد مدير الأمن للأمن العام، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والعقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرور، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن افتتاح كوبرى ميت يزيد الجديد بشرق كفر الشيخ بتكلفة 7.5 مليون جنيه، على ترعة ميت يزيد بالكيلو 43.75 كم، حمولة 90 طنا بطول 36 مترا وعرض 12مترا، وبلغ عدد الخوازيق الخاصة بالكوبرى 46 خازوق بأطوال 16 مترا، بمدة تنفيذ عام، لافتاً إلى أن الكوبرى يعد من أهم المحاور المرورية بشرق المدينة للقضاء على التكدس المرورى وتسهيل حركة المركبات للقادمين من وإلى شرق المدينة ومنطقة مجمع مواقف كفرالشيخ، مؤكداً أن مشروعات الطرق والكباري من أهم مشروعات البنية التحتية التي تقوم الدولة بتنفيذها على أرض محافظة كفر الشيخ لصالح التنمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.



محافظ كفرالشيخ يفتتح كوبرى ميت يزيد الجديد

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم فتح كوبرى ميت يزيد الجديد أمام حركة السيارات بين حي القنطرة شرقاً ومحور ميت يزيد والـ47 ومجمع المواقف غرباً لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات لأهالي كفر الشيخ، بعد تحويل الكوبرى من مشاة وإعادة إنشائه لفتحه أمام السيارات، مؤكداً أنه تم إنشاؤه على الطراز الهندسي والفني الحديث لضمان تدفق مياه الري أسفل الكوبرى بترعة ميت يزيد والتي تقوم بتغذية 130 ألف فدان بعدد من مراكز ومدن المحافظة.



محافظ كفرالشيخ يفتتح كوبرى ميت يزيد الجديد

وكلف محافظ كفر الشيخ، برفع كفاءة منطقة كوبرى ميت يزيد الجديد وتحديد مكان لمركبات "التوك توك" لمنع التكدس والزحام أمام الكوبرى، كما كلف بدراسة البدائل لاستكمال طريق كفر الشيخ الدائري ومنع مرور مركبات النقل الثقيل داخل الكتلة السكنية قائلاً: "سيكون هناك الجديد في كفر الشيخ يومياً بافتتاح العديد من المشروعات الخدمية والتنموية لخدمة أهالينا".



محافظ كفرالشيخ يفتتح كوبرى ميت يزيد الجديد

ومن جانبه قال المهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الرى، إنه تم الانتهاء من أعمال كوبرى ميت يزيد وافتتاحه اليوم بتكلفة 7.5 مليون جنيه كما سيتم الانتهاء من أعمال كوبرى خالد بن الوليد بالكيلو 31.5كم على مصرف كتشنر بالحامول بتكلفة حوالى 8 مليون جنيه، فضلاً عن الانتهاء من أعمال كوبرى المناوفة بالكيلو 32.5 كم على مصرف كتشنر بالحامول، قبل منتصف الشهر القادم، بالإضافة الى أعمال التكاسى لحماية جسور الترع والطرق العامة.

محافظ كفرالشيخ يفتتح كوبرى ميت يزيد الجديد