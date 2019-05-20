صور.. محافظ بورسعيد يلتقى شباب مشروع الـ54 مصنعا ويعلن بدء إجراءات التخصيص

بورسعيد - السيد فلاح

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بدء تخصيص مشروعات المجمع الصناعى الجديد جنوب بورسعيد للمستحقين من الشباب وصغار المستثمرين، مشيرا لالتزام المحافظة بتوجيهات الرئيس السيسى بفتح فرص الاستثمار والتصنيع أمام الشباب، وضمان استفادة صغار المستثمرين من المشروعات المشتركة لهيئة التنمية الصناعية والمحافظات ومن بينها محافظة بورسعيد.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن توقيع بروتوكول تخصيص وتسليم وحداتها الإنتاجية مع المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية منذ أيام يضم 54 مصنعًا للبلاستيك والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات القائمة على البروبلين المنتج بمشروعات بورسعيد الكيماوية الكبرى بالمنطقة الصناعية بالجنوب ومجمع البتروكيماويات الواقع غرب المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد مع المستفيدين من المجمع الصناعى الجديد بحضور اللواء عادل المالكى، مدير المنطقة الصناعية وأحمد موسى المدير التنفيذى للجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة والسيد التابعى مدير إدارة خدمة المستثمرين.