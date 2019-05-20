صور.. محافظ بورسعيد يشارك نزلاء دار الفتيات القاصرات والأيتام الافطار الرمضاني

بورسعيد - السيد فلاح

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم نزلاء أحد دور الأيتام الافطار الرمضاني الذي نظمه رئيس مجلس إدارة دار الفتيات القاصرات.

وأكد محافظ بورسعيد علي حرصه على التواجد في تلك المناسبة وسط الأطفال نزلاء دار الايتام والفتيات القاصرات فنحن جميعًا مسئولون عن توفير الأجواء المناسبة لهم وتوفير حياة مستقرة ومتكاملة في مقر إقامتهم.

وأصدر محافظ بورسعيد توجيهاتة إلي الدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن بتوفير كافة اوجة الرعاية لجميع المقيمين في الجمعيات والدار التابعة للتضامن الاجتماعي وأهمية الاهتمام بهم صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا ليكونوا إضافة طيبة للمجتمع.

شارك في حفل الإفطار المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة ولفيف من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومسئولي التضامن الاجتماعي.































