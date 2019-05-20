صور .. محافظ السويس يشكل لجنة لتطوير سوق المثلث النموذجى

السويس - السيد فلاح

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، على تشكيل لجنة مكونة من نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة، ومشروع الأسواق والإسكان والأمن والجهات المعنية لمناقشة كيفية الإرتقاء وتطوير وتفعيل سير العمل وتنشيط حركة البيع والشراء داخل السوق لجميع السلع الغذائية واللحوم والفاكهة والخضروات والأسماك.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ السويس لسوق المثلث النموذجى، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمود دراز مدير عام الأسواق بالمحافظة، والعميد إيهاب سراج رئيس حى الأربعين وفاتن إبراهيم رئيس حى فيصل.

والتقى المحافظ أصحاب المحلات والبائعين بالسوق واستمع إلى طلباتهم لتنشيط الحركة داخل السوق، مشددا على أهمية فتح جميع المحلات المغلقة وسداد جميع المستحقات المتأخرة على أصحاب المحلات ، ومؤكدا على أهمية سحب المحلات من البائعين غير الجادين ، مشيرا إلى أهمية تفعيل وتشغيل سوق المثلث لتوفير كافة السلع وضبط الأسعار.



جولة محافظ السويس بسوق المثلث



جولة محافظ السويس بسوق المثلث



جولة محافظ السويس بسوق المثلث (3)



جولة محافظ السويس بسوق المثلث



جولة محافظ السويس بسوق المثلث