صور.. محافظ أسيوط : تشغيل المرحلة الأولى بمحطة مياه ديروط لتغذية 11 قرية

أسيوط ـ محمود عجمى

شهد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أعمال تشغيل محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش، والتى تغطى حاليًا 11 قرية ومدينة ديروط تمهيدًا لتشغيلها بكامل طاقتها لتغطى جميع قرى مركز ديروط، مشددًا على غسيل كافة الشبكات والانتهاء من تحليل عينات المياه بصفة مستمرة من داخل المحطة ونقاط التوزيع ضمن خطة متكاملة للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بجميع مراكز المحافظة وتفعيلًا لخطة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية رافقه خلالها المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة والمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ديروط والعديد من القيادات التنفيذية ومسئولى الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار المحافظ إلى أن محطة مرشحة ديروط تعد من أكبر محطات مياه الشرب بالمحافظة وتبلغ طاقتها الاستيعابية 86000 م3/ يوم وتخدم ما يقرب من 750 ألف نسمة بتكلفة تصل إلى 350 مليون جنيه وتتكون من 2 خزان علوى وشبكات بأطوال 106 كيلو مترات، وتم الانتهاء منها بعد العديد من الاجتماعات التنسيقية والزيارات الميدانية لتذليل كافة العقبات التى واجهتها والتأكد من تلافى كافة الملاحظات التى كانت تعوق تشغيلها منذ اكثر من 12 عاماً فضلا عن حل مشكلة الإطماء أمام المأخذ حيث تم تكثيف أعمال التكريك وإزالة الإطماء من أمام مأخذ المحطة كما تم مد المأخذ حتى لا يتأثر مستقبلا، وذلك بالتنسيق مع الشركات المنفذة ومركز بحوث النيل، مشيرًا الى تواجد المختصين بالشركة بصفة مستمرة للقيام بعمل غسيل شامل وجزئى لجميع أطراف الشبكات بالمنطقة وذلك لتطهير الشبكات من كافة الرواسب والشوائب التى قد تعلق بالمياه لضمان وصول المياه بصورة نقيه وصافية للمواطنين.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام ومعامل المحطة حيث تفقد المعمل الكيميائى والمعمل البكتريولوجى وطرمبات المياه العكرة والمرشحة والمروقات والكلور وهى المراحل المختلفة التى تمر بها مياه الشرب حتى يتم ضخها عبر الشبكة للمواطنين، كما تفقد صالة المرشحات وشهد تشغيل الطلمبات.

يذكر أن محطة مياه مرشحة ديروط فى مرحلتها الأولى تغذى مدينة ديروط بالكامل وقرى (شلش، بنى يحيى، الشرقوى، المعمودية، بنوب، العوامر، الحوضة الغربية، المندرة، نزلة عبداللاه، قصر حيدر، كوم بوها ، مسارة).



محافظ أسيوط يتفقد تشغيل المرحلة الأولى من محطة مياه شلش



محافظ أسيوط يتفقد تشغيل المرحلة الأولى من محطة مياه شلش



محافظ أسيوط يتفقد تشغيل المرحلة الأولى من محطة مياه شلش



محافظ أسيوط يتفقد تشغيل المرحلة الأولى من محطة مياه شلش



محافظ أسيوط يتفقد تشغيل المرحلة الأولى من محطة مياه شلش



محافظ أسيوط يتفقد تشغيل المرحلة الأولى من محطة مياه شلش