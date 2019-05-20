صور.. رئيس الوزراء يهدى درع تكريم للسفير الصينى بمناسبة انتهاء فترة عمله بمصر

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

-مدبولى: بذل جهودا على مدار 9 سنوات شهدت خلالها العلاقات المصرية الصينية تطورًا ملحوظًا فى كافة المجالات

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين، سونج آيقوه، سفير الصين لدى مصر، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده فى القاهرة.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء توجه بالشكر لسفير الصين على الجهود الصادقة التى بذلها خلال فترة عمله التى امتدت على مدار ما يقرب من 9 سنوات، شهدت خلالها العلاقات المصرية الصينية تطورًا ملحوظًا فى كافة المجالات.

وأكد مدبولى، على أن قيام الرئيس السيسي بمنح السفير الصينى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى يعد تكريمًا متميزًا ومستحقًا من جانب القيادة السياسية، لشخصية صينية أسهمت فى تعزيز ودفع العلاقات الثنائية بين القاهرة وبكين، مضيفا أن مصر تتطلع لاستمرار هذا الزخم المتنامى فى علاقات البلدين، بما يسهم فى زيادة التنمية والتقدم للشعبين الصديقين.

من جانبه أعرب السفير الصينى عن سعادته البالغة واعتزازه بالتكريم الكبير من جانب الرئيس السيسى، موجهًا الشكر لمصر، قيادة وحكومة وشعبًا، على ما حظى به خلال فترة عمله من دعم ومساندة، كان لهما أكبر الأثر فى تسهيل مهامه فى تعزيز التعاون بين البلدين.

وفى ختام اللقاء، سلّم رئيس الوزراء درع تكريم إلى السفير الصينى، وأكد له أن مصر ترحب به ضيفًا عزيزًا فى أى وقت يود فيه زيارة بلده الثانى.