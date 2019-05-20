صور.. حفل إفطار للنادى النسائى بنيويورك لدعم قرية القبيبة بمحافظة قنا

نظم النادى النسائى المصرى الدولى بنيويورك، حفل إفطار خيرى بولاية نيويورك الأمريكية، حضره العديد من الشخصيات العامة والمصريين بالخارج؛ لبحث ودعم مساهمات النادى لدعم قرية القبيبة مركز فرشوط محافظة قنا.

حضر الحفل الخيرى، المستشار أحمد رحمى ممثلا عن القنصلية المصرية بنيويورك والنائبة نادية هنرى عضو مجلس النواب المصرى والعالم الإسلامى الكبير أحمد دويدار الذى حث أبناء الجالية على دعم قرية القبيبة مركز فرشوط محافظة قنا بصعيد مصر، كما حضر الحفل العديد من الشخصيات العامة وقيادات الجالية المصرية بنيويورك.

من جانبها، أشارت عايدة المنزلاوى رئيس النادى النسائى الدولى بنيويورك، إلى أنه تم جمع مبلغا ماليا كبيرا لدعم القرية، موضحة أن المجموعة المنظمة قطعت وعدا على نفسها ببدء العمل فورا لدعم القرية، وأن النادى مستمرا فى طريقه الداعم للمناطق الأكثر احتياجا بالقطر المصرى.

جديد بالذكر أن النادى النسائي المصري الدولي تبني من قبل مباردة لدعم مركز المنصورة للكلى ويعتبر هذا التحرك هو ثانى تحرك من أبناء مصر بنيويورك لدعم المناطق الأكثر احتياجات بمصر.