video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 06:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. استكمال تطوير أقدم استراحة بالوادى الجديد بتكلفة 1,8 مليون جنيه

الإثنين، 20 مايو 2019 05:02 م
صور.. استكمال تطوير أقدم استراحة بالوادى الجديد بتكلفة 1,8 مليون جنيه تطوير أقدم استراحة رئاسية بالوادى الجديد بتكلفة 1,8 مليون جنيه
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

أعلنت مديرية الإسكان بمحافظة الوادى الجديد عن استكمال مشروع تطوير ورفع كفاءة الاستراحة المميزة فى مدينة الخارجة بتكلفة تصل إلى حوالى مليون و800 ألف جنيه والتى تم إنشاؤها فى عهد الزعيم الرحال جمال عبد الناصر واستضافت الرئيس محمد أنور السادات وأقام بها أثناء زيارته للمحافظة عام 1976.

 

وقال المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، إنه تم الانتهاء من أعمال تطوير المدخل الرئيسى والاستقبال والغرف والمنشآت بالاستراحة من خلال عمل خطة شاملة للإحلال والتطوير بصورة عصرية تعكس قيمة وأهمية الاستراحة الممتازة.

 

وأضاف حسين، أنه تم تنفيذ قاعة طعام على أعلى مستوى وقاعة لاستقبال كبار الزوار وعمل حمامات سباحة وكافتريا ومنتزه عام يخدم أهالى مدينة الخارجة وجارى إنشاء منافذ بيع بطول سور الاستراحة التى تمثل قيمة تاريخية بالمحافظة.

 

طوير أقدم استراحة رئاسية بالوادى الجديد بتكلفة 1,8 مليون جنيه (4)
طوير أقدم استراحة بالوادى الجديد بتكلفة 1,8 مليون جنيه 

 

طوير أقدم استراحة رئاسية بالوادى الجديد بتكلفة 1,8 مليون جنيه (5)
طوير أقدم استراحة بالوادى الجديد بتكلفة 1,8 مليون جنيه 

 

طوير أقدم استراحة رئاسية بالوادى الجديد بتكلفة 1,8 مليون جنيه (6)
طوير أقدم استراحة بالوادى الجديد بتكلفة 1,8 مليون جنيه 

 

طوير أقدم استراحة رئاسية بالوادى الجديد بتكلفة 1,8 مليون جنيه (7)
طوير أقدم استراحة بالوادى الجديد بتكلفة 1,8 مليون جنيه 

 

طوير أقدم استراحة رئاسية بالوادى الجديد بتكلفة 1,8 مليون جنيه (8)
طوير أقدم استراحة بالوادى الجديد بتكلفة 1,8 مليون جنيه 
 
طوير أقدم استراحة رئاسية بالوادى الجديد بتكلفة 1,8 مليون جنيه (1)
طوير أقدم استراحة بالوادى الجديد بتكلفة 1,8 مليون جنيه (

 

طوير أقدم استراحة رئاسية بالوادى الجديد بتكلفة 1,8 مليون جنيه (2)
طوير أقدم استراحة بالوادى الجديد بتكلفة 1,8 مليون جنيه 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

إسكان الوادى الجديد يسمح لحاجزى وحدات الإسكان الاجتماعى استبدالها بمنازل ريفية

إسكان الوادى الجديد ينهى تنفيذ مشروع وحدة إطفاء غرب الموهوب بالداخلة

إسكان الوادي الجديد تنفذ مشروع ترميم " بلاط الإسلامية" بتكلفة 16.5 مليون

إسكان الوادى الجديد: تنفيذ 3 قرى نموذجية بتكلفة 135 مليون جنيه

الوادى الجديد

محافظ الوادى الجديد

اسكان الوادى الجديد

استراحة السادات بالخارجه

تنشيط السياحه بالوادى الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة