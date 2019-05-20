صور.. استكمال تطوير أقدم استراحة بالوادى الجديد بتكلفة 1,8 مليون جنيه

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الإسكان بمحافظة الوادى الجديد عن استكمال مشروع تطوير ورفع كفاءة الاستراحة المميزة فى مدينة الخارجة بتكلفة تصل إلى حوالى مليون و800 ألف جنيه والتى تم إنشاؤها فى عهد الزعيم الرحال جمال عبد الناصر واستضافت الرئيس محمد أنور السادات وأقام بها أثناء زيارته للمحافظة عام 1976.

وقال المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، إنه تم الانتهاء من أعمال تطوير المدخل الرئيسى والاستقبال والغرف والمنشآت بالاستراحة من خلال عمل خطة شاملة للإحلال والتطوير بصورة عصرية تعكس قيمة وأهمية الاستراحة الممتازة.

وأضاف حسين، أنه تم تنفيذ قاعة طعام على أعلى مستوى وقاعة لاستقبال كبار الزوار وعمل حمامات سباحة وكافتريا ومنتزه عام يخدم أهالى مدينة الخارجة وجارى إنشاء منافذ بيع بطول سور الاستراحة التى تمثل قيمة تاريخية بالمحافظة.



طوير أقدم استراحة بالوادى الجديد بتكلفة 1,8 مليون جنيه



طوير أقدم استراحة بالوادى الجديد بتكلفة 1,8 مليون جنيه



طوير أقدم استراحة بالوادى الجديد بتكلفة 1,8 مليون جنيه



طوير أقدم استراحة بالوادى الجديد بتكلفة 1,8 مليون جنيه



طوير أقدم استراحة بالوادى الجديد بتكلفة 1,8 مليون جنيه



طوير أقدم استراحة بالوادى الجديد بتكلفة 1,8 مليون جنيه (