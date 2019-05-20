"صحة البحر الأحمر": الكشف على 228 حالة فى قافلة طبية بمنطقة أبو رماد

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء الكشف الطبى المجانى على 228 مريضا، فى قافلة طبية بمنطقة أبو رماد جنوب البحر الأحمر.

وأضاف مدير مديرية الشئون الصحية فى بيان له، أن القافلة الطبية العلاجية، أقيمت اليوم بمنطقة أبو رماد، حيث تم الكشف على عدد228 حالة بجميع التخصصات وتم إجراء الفحوصات المعملية لعدد 8 حالات وإحالة 3 حالات الى مستشفى الشلاتين لإجراء واستكمال الفحوصات وتم استخراج 2 قرار علاج على نفقة الدولة، وتم إجراء جميع الكشوفات وصرف العلاج لجميع الحالات مجانا وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى جنوب محافظة البحر الأحمر.