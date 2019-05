شاهد البحرية البريطانية تفجر قنبلة يعود تاريخها للحرب العالمية الثانية

استطاعت قوات البحرية الملكية البريطانية تفجير قنبلة فى عرض البحر، يعود تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية، وبعد أن شاهدتها سفينة صيد، والتى قامت بإبلاغ قوات البحرية لتقرر تفجيرها حرصا على سلامة المواطنين.

وأشرف على عملية تفجير القنبلة خبراء من القوات البحرية من أجل التخلص منها وذلك فى نيدلز، أقصى نقطة فى جزيرة وايت، وهي جزيرة قبالة ساحل دورست في جنوب غرب إنجلترا، وذلك وفقا لفيديو عرضته صفحة القوات البحرية البريطانية.

وقال بيرس ستانبيري من وكالة البحرية وخفر السواحل فى إنجلترا، في بيان بعد ذلك، "إنه من خلال ما يمكننا أن نقول من خلال الصور والفيديو أنه تم التخلص من القنبلة بآمان فى إطار الحفاظ على سلامة المواطنين".

Our bomb disposal experts safely destroyed a 2000lb German sea mine this morning near the Needles. Dredged up yesterday by a fishing vessel the divers placed it back on the seabed and started #Sunday with a #BOOM Our #heroes for keeping our waters safe. pic.twitter.com/yEtzpZhI8c