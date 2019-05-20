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شاهد البحرية البريطانية تفجر قنبلة يعود تاريخها للحرب العالمية الثانية

الإثنين، 20 مايو 2019 09:17 ص
شاهد البحرية البريطانية تفجر قنبلة يعود تاريخها للحرب العالمية الثانية تفجير قنبلة من الحرب العالمية الثانية
كتب محمد عبد العظيم
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استطاعت قوات البحرية الملكية البريطانية تفجير قنبلة فى عرض البحر، يعود تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية، وبعد أن شاهدتها سفينة صيد، والتى قامت بإبلاغ قوات البحرية لتقرر تفجيرها حرصا على سلامة المواطنين.

وأشرف على عملية تفجير القنبلة خبراء من القوات البحرية من أجل التخلص منها وذلك فى نيدلز، أقصى نقطة فى جزيرة وايت، وهي جزيرة قبالة ساحل دورست في جنوب غرب إنجلترا، وذلك وفقا لفيديو عرضته صفحة القوات البحرية البريطانية.

وقال بيرس ستانبيري من وكالة البحرية وخفر السواحل فى إنجلترا، في بيان بعد ذلك، "إنه من خلال ما يمكننا أن نقول من خلال الصور والفيديو أنه تم التخلص من القنبلة بآمان فى إطار الحفاظ على سلامة المواطنين".

 

 


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