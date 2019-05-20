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الإثنين، 20 مايو 2019 06:19 م
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سكرتير عام الفيوم يوجه بتوفير مساعدات مالية وفرص عمل خلال لقاء خدمة المواطنين

الإثنين، 20 مايو 2019 05:00 م
سكرتير عام الفيوم يوجه بتوفير مساعدات مالية وفرص عمل خلال لقاء خدمة المواطنين اللواء عصام سعد محافظ الفيوم
الفيوم – رباب الجالي
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عقد اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة بحضور اللواء عبد القادر النورى سكرتير عام المحافظة، والمهندس حسن موافى السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ورؤساء المدن والمصالح ومديرى العموم وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم للاستماع لشكاوى المواطنين والتنسيق مع كل قطاع لتقديم الحلول الملائمة لظروف الحالات التى تقدمت بالشكاوى.

خلال اللقاء تم التوجيه بالتنسيق بين مسؤلى التربية والتعليم والصحة و التأمين الصحى والقوى العاملة والتضامن الإجتماعى وممثلى الجمعيات لتقديم المساعدات المطلوبة وفقاً لنوع الشكوى التى تندرج فى القطاع المعنى بها، والتى قد تراوحت مابين طلب المساعدات المادية لبعض الحالات الإنسانية التى تعانى من ظروف حياتية صعبة كحالات أولى بالرعاية، بعد تقديم البحث الإجتماعى المطلوب والقيام بالإجراءات السليمة لتقديم الخدمة، كذلك تكليف مسؤل مجلس مدينة الفيوم تحديد الإجراءات المنسقة لترخيص بعض الأكشاك، وفحص حالات من المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ملائمة.

كما وجه مسؤلى القوى العاملة لتوفير فرص عمل كحلول مناسبة لعدد من الحالات بما يتفق مع ظروفهم وشكواهم، ووجه أيضاً مسؤلى قطاع الصحة بإجراء الفحوصات المطلوبة لعدد من الحالات المرضية.

 


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