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سفير مصر بالجزائر: بحثت مع وزير السياحة الجزائرى سبل تعزيز التعاون المشترك

الإثنين، 20 مايو 2019 02:19 م
سفير مصر بالجزائر: بحثت مع وزير السياحة الجزائرى سبل تعزيز التعاون المشترك السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر
الجزائر (أ ش أ)
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قال السفير أيمن مشرفة سفير مصر لدى الجزائر، إنه بحث مع عبد القادر بن مسعود وزير السياحة الجزائرى سبل تعزيز ودفع العلاقات الجزائرية المصرية فى مجال السياحة.

وأضاف السفير مشرفة - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم الاثنين، أن اللقاء جاء فى إطار سعى السفارة المصرية بالجزائر إلى تنشيط السياحة الوافدة إلى مصر والتعريف بالمنتج السياحى المصرى متعدد الوجهات.

وأوضح أنه تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية فى التدريب الفندقى والتسويق السياحي، حيث أشار وزير السياحة إلى وجود 41 ألف سائح جزائرى زاروا مصر العام الماضي، معربًا عن رغبته فى زيادة هذه الأعداد.

ورحب السفير المصرى بالسائحين الجزائريين فى مصر، موضحًا أن مصر تمثل الوجهة الثانية للسياحة الجزائرية بعد تركيا، إذا استثنينا فرنسا التى تزورها "سياحة لم الشمل"، وتونس التى تزورها "سياحة السيارات".

واستعرض السفير المميزات التى قدمتها مصر للجمهور الجزائرى الراغب فى حضور بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التى ستقام الشهر المقبل بمصر، كما استعرض المميزات المصرية لسياحة الشارتر خاصة فى المنتجعات مثل: الغردقة وشرم الشيخ.

وقال السفير مشرفة: "أشدت خلال اللقاء بتنوع المنتج السياحى الجزائري، حيث أنه يمثل منتجًا سياحيًا مميزًا فى منطقة شمال أفريقيا، ويستطيع جذب المزيد من السياحة الأوروبية والعربية".

وأشار السفير مشرفة إلى أنه عرض خلال اللقاء أيضًا تنوع المنتج السياحى المصرى من حيث السياحة الدينية وسياحة الشواطئ والسياحة التاريخية والسياحة العلاجية، حيث طالب الوزير الجزائرى بتبادل الخبرات فى مجال السياحة العلاجية، وكذلك الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال الصناعات الفندقية.

وأضاف أنه تم التطرق إلى سبل زيادة عدد الرحلات الجوية والطيران العارض بين البلدين لخدمة حركة التدفق السياحي.

 

 


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