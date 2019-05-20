video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 01:00 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 20-5-2019

الإثنين، 20 مايو 2019 11:41 ص
سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 20-5-2019 الريال السعودى _ أرشيفية
كتبت ــ أمنية جلال
إضافة تعليق

سجل سعر الريال السعودى ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الاثنين 20-5-2019 وارتفاع سعر الريال السعودى مقابل الجنيه، لم يكن بشكل كبير، حيث إنه تراوح من قرش لقرشين على مستوى البنوك العاملة فى مصر، بالغاً 4.53 جنيه للشراء، و 4.55 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن.

وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقاً لآخر البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد أن سجل متوسط سعره فى السوق المصرى 4.52 جنيه للشراء، و 4.56 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.53  جنيه للشراء

4.56  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.53  جنيه للشراء

4.55 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.52  جنيه للشراء

4.55  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.46  جنيه للشراء

4.6  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.5  جنيه للشراء

4.55   جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.51  جنيه للشراء

4.55  جنيه للبيع


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

أسعار العملات اليوم الاثنين 20-5-2019.. ترجع الدولار واليورو والريال السعودى

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 19-5-2019 والعملة السعودية تتراجع مقابل الجنيه

سعر الريال السعودى اليوم السبت 18-5-2019

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 17-5-2019

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 16-5-2019 وتراجع العملة السعودية مقابل الجنيه

سعر الريال السعودى

سعر الريال

سعر الريال اليوم

اخبار الاقتصاد

الاقتصاد

أخبار الاقتصاد

الأقتصاد

البورصة المصرية

البورصة

البورصه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة