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رصاصة واحدة وجبهتين.. "ترامب" يرفض حرب إيران وأنصاف الحلول مع الصين

الإثنين، 20 مايو 2019 11:05 ص
رصاصة واحدة وجبهتين.. "ترامب" يرفض حرب إيران وأنصاف الحلول مع الصين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت - إنجى مجدى
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تعهد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى مقابلة تليفزيونية مع قناة فوكس نيوز، بعدم السماح لإيران بالحصول على أسلحة نووية، لكنه كرر الحديث عن تردده فيما يخص خوض حرب مع طهران.
 
وقال ترامب، لمضيفه ستيف هيلتون مذيع فوكس نيوز، خلال المقابلة التى جرت مساء أمس الأحد: "لن أسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية". مؤكدا عزم الإدارة الأمريكية قمع الانتشار النووى الإيرانى، حتى فى الوقت الذى تواجه فيه استفزازات من نظام طهران وتهديدات للأصول الأمريكية فى الشرق الأوسط.
 
وواصل الرئيس الأمريكى خلال المقابلة تأكيد معارضته للتدخل العسكرى، الأمر الذى ميّزه عن منافسيه فى حملة الانتخابات الرئاسية 2016، لكنه أشار إلى أن التطوير النووى الإيرانى سيشكل استثناءً عاجلاً. متابعا: "لا أريد القتال. لكن لديك مواقف مثل إيران، لا يمكنك السماح لهم بامتلاك أسلحة نووية، لا يمكنك ترك ذلك يحدث".
 
وفى سياق آخر، تطرق "ترامب" فى الحوار إلى ملف النزاع التجارى مع الصين، ومعركة الرسوم الجمركية التى يفرضها على السلع الصينية، قائلا إنها تدفع الشركات لنقل الإنتاج لخارج الصين إلى دول آسيوية أخرى مثل فيتنام، مضيفا أن أى اتفاق مع الصين لا يمكن أن يكون "نصف حل". مستطردا: "الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى اتفاق قوى جدا، كان لدينا اتفاق جيد، لكنهم غيروه. فقلت ليكن، سنفرض رسوما على منتجاتهم".

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