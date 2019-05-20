رئيس وزراء مالى يتوجه إلى أبو ظبى فى زيارة للإمارات

باماكو /أ ش أ/

توجه رئيس وزراء مالى الدكتور بوبو سيسى إلى أبوظبى، فى زيارة إلى الإمارات بدعوة من ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وذكرت وكالة الأنباء المالية الرسمية أن رئيس وزراء مالى سيوقع 3 اتفاقيات تشمل مشروع اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة فى المسائل الجمركية، مشروع اتفاقية التعاون فى المجال الثقافي، ومشروع اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومة جمهورية مالى والإمارات العربية المتحدة.

وسيجرى رئيس وزراء مالى مباحثات مع وزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ووزير الدولة لشئون الدفاع محمد بن أحمد البواردى والرئيس التنفيذى لصندوق خليفة السيد حسين النويس.