video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 09:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء مالى يتوجه إلى أبو ظبى فى زيارة للإمارات

الإثنين، 20 مايو 2019 07:56 ص
رئيس وزراء مالى يتوجه إلى أبو ظبى فى زيارة للإمارات محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى
باماكو /أ ش أ/
إضافة تعليق

توجه رئيس وزراء مالى الدكتور بوبو سيسى إلى أبوظبى، فى زيارة إلى الإمارات بدعوة من ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وذكرت وكالة الأنباء المالية الرسمية أن رئيس وزراء مالى سيوقع 3 اتفاقيات تشمل مشروع اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة فى المسائل الجمركية، مشروع اتفاقية التعاون فى المجال الثقافي، ومشروع اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومة جمهورية مالى والإمارات العربية المتحدة.

وسيجرى رئيس وزراء مالى مباحثات مع وزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ووزير الدولة لشئون الدفاع محمد بن أحمد البواردى والرئيس التنفيذى لصندوق خليفة السيد حسين النويس.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الإمارات ترحب بدعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين

الإمارات ترسل قافلة مساعدات إنسانية إلى أهالى الضالع باليمن

بابا الفاتيكان يشيد بنهج الإمارات لإرساء قيم التعايش

رئيس وزراء مالى

أخبار مالى

أبو ظبى

الإمارات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
اليوم.. السكة الحديد تطرح تذاكر السفر يوم 29 رمضان للحجز أمام المسافرين

اليوم.. السكة الحديد تطرح تذاكر السفر يوم 29 رمضان للحجز أمام المسافرين

أخبار × 24 ساعة.. توفير أمصال الكلب بـ300 مركز بالمستشفيات العامة

أخبار × 24 ساعة.. توفير أمصال الكلب بـ300 مركز بالمستشفيات العامة

مائدة إفطار السيسى مع مواطنين تتحول إلى حوار من القلب.. الرئيس: "محدش بيعمل اللى بيتعمل فى مصر لوحده".. ويرد على سيدة نقلت له شكر المصريين على مبادرة "حياة كريمة":" محدش يمن على أهل مصر من خيرها"

مائدة إفطار السيسى مع مواطنين تتحول إلى حوار من القلب.. الرئيس: "محدش بيعمل اللى بيتعمل فى مصر لوحده".. ويرد على سيدة نقلت له شكر المصريين على مبادرة "حياة كريمة":" محدش يمن على أهل مصر من خيرها"

الأمن يباغت أهل الشر بضربة استباقية.. مقتل 12 عنصرا من حركة حسم الإرهابية بوكرين فى أكتوبر والشروق.. اقتحام وكر تصنيع المتفجرات يدفع العناصر لإطلاق رصاص على القوات.. وأسلحة آلية ومواد تفجير ضمن المضبوطات

الأمن يباغت أهل الشر بضربة استباقية.. مقتل 12 عنصرا من حركة حسم الإرهابية بوكرين فى أكتوبر والشروق.. اقتحام وكر تصنيع المتفجرات يدفع العناصر لإطلاق رصاص على القوات.. وأسلحة آلية ومواد تفجير ضمن المضبوطات

جروس: التوفيق لم يحالفنا للتسجيل.. وأعد بتحقيق لقب الكونفدرالية فى العودة

جروس: التوفيق لم يحالفنا للتسجيل.. وأعد بتحقيق لقب الكونفدرالية فى العودة

بدل الحيرة والتجارب الكتيرة.. لون عينيكى هو اللى هيحدد مكياجك

بدل الحيرة والتجارب الكتيرة.. لون عينيكى هو اللى هيحدد مكياجك

الرجوع الى أعلى الصفحة