رئيس شركة مياه الأقصر يتفقد تشغيل خط جديد بمنشأة العمارى والمدامود

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، مساء اليوم الاثنين، مشروع خط مياه تغذية منشأة العمارى والمدامود، بعد الحصول على الموافقة على تمويل المشروع بمبلغ 24 مليون جنيه.

وتم القيام بجولة لمتابعة العمل بالمشروع، رافقهما خلاله كل من المهندس محمد شحاتة مدير عام متابعة مشروعات الهيئة، والمهندس وليد عباس مدير عام إدارة شمال الأقصر، وزاروا المبنى الإدارى لإدارة مياه شمال الأقصر والمعمل ومبنى خدمة العملاء، بعدها توجهوا إلى موقع محطة مياه الصعايدة المدمجة تصرف 17 ألف م3 /يوم، ومحطة الآبار الشاطئية RBF بطاقة 3 آبار تصرف الواحد 3 آلاف م3/يوم، ومنتظر إنشاء 4 آبار أخرى وخزان أرضى سعة 3000 م3 ومنظومة طلمبات بالمحركات ومحول كهرباء ولوحة كهرباء رئيسية، وذلك لضخ المياه مباشرة فى الخط الناقل UPVC قطر 400 مم&315 مم بطول 11.5 كم، شاملاً العدايات أعلى الترع والمصارف وأسفل السكة الحديد وطريق الاقصر قنا الزراعى، وكذلك محابس الهواء والغسيل لتحسين خدمة المواطنين بمياه الشرب بمنشأة العمارى والمدامود.