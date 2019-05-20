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رئيس جامعة قناة السويس: استخدام نماذج التصحيح الإلكترونى فى امتحانات الكليات

الإثنين، 20 مايو 2019 02:18 م
رئيس جامعة قناة السويس: استخدام نماذج التصحيح الإلكترونى فى امتحانات الكليات جانب من الامتحانات
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الدكتور طارق رحمى رئيس جامعة قناة السويس،استخدام نماذج التصحيح الإلكترونى فى امتحانات الكليات.

وكشف رحمى ، فى بيان له اليوم أن 12 كليه من كليات الجامعة انتهت اليوم من الإمتحانات العملية، حيث أدى 182 طالب بكلية طب الأسنان من الفرقة الأولى الإمتحان داخل 7 لجان امتحان متطلب الجامعه "علم الجوده" وذلك بتواجد 16 مراقب ورئيس لجنه من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونه ، وتبدأ الامتحانات النظرية بالكليه بدءاً من 25 مايو إلى 24 يونيه المقبل.

وأكد الدكتور عبادى القاضى عميد الكلية، أنه تم وضع الإرشادات وتعليمات استخدام نماذج التصحيح الإلكترونى وضوابط حسن سير العملية الإمتحانيه. 

أما عن لجان كليه الصيدلة بإشراف الدكتور ياسر مصطفى عميد الكلية، يؤدى اليوم 400 طالب وطالبه امتحان متطلب الجامعه "علم الجوده"من طلاب الفرقة الأولى والثانية. 

وأشارت الدكتورة دينا أبو المعاطى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إن الإمتحانات تتم داخل 20 لجنه بـ 6 برامج للصيدلة الإكلينيكية، و14 لجنه للعلوم الصيدلية.

وفى التمريض أدى اليوم 121 طالب من طلاب الفرقة الأولى امتحان متطلب الجامعه داخل أكبر مدرجين بالكلية بمتابعه الدكتوره وفاء عبد العظيم عميد الكلية والدكتورة إيناس عبد الله وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب.

كما تفقد الدكتور محمد عبد الرحمن حجازى عميد كليه السياحة والفنادق، امتحانات التخلفات داخل الكلية، حيث أدى اليوم 88 طالب وطالبه من جميع الفرق.

وأكد الدكتور محمد سعد زغلول عميد كلية العلوم أن 176 طالب وطالبة من طلاب الفرقة الأولى يؤدون امتحان متطلب الجامعه الخاص بكلية العلوم داخل 2 لجنه بمدرجى الكلية، وأن إجمالى عدد الطلاب بالكلية يبلغ 986 طالب و طالبة 365 بالمستوى الأول و 192 طالب بالمستوى الثانى و202 طالب بالمستوى الثالث و227 طالب وطالبه بالمستوى الرابع، وتبدأ الامتحانات النظرية بالكليه من 22 مايو بفترة توقف اعتباراً من يوم الاثنين 3 يونيه إلى الأحد 9 يونيه أجازه عيد الفطر المبارك، وتستكمل الامتحانات حتى 20 يونيه القادم

 


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