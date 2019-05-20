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رئيس الأركان الجزائرى: إجراء الانتخابات الرئاسية سيجنبنا فخ الفراغ الدستورى

الإثنين، 20 مايو 2019 03:36 م
رئيس الأركان الجزائرى: إجراء الانتخابات الرئاسية سيجنبنا فخ الفراغ الدستورى أحمد قايد صالح
الجزائر (أ ش أ)
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أكد نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائرى الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الاثنين، إن إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد الأزمة، وسيجنب البلاد فخ الفراغ الدستورى.

وقال الفريق قايد صالح - فى كلمة خلال زيارته لولاية ورقلة (شرق)، اليوم الاثنين "إن إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد هذه الأزمة، والأكيد أن الخطوة الأساسية فى هذا الشأن تتمثل فى ضرورة الإسراع فى تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها".

وأضاف "ننتظر فى هذا الإطار التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل هذه الآلية الدستورية، باعتبارها الأداة القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب وتحقيق مصداقية الانتخابات".

وشدد على أن إجراء الانتخابات الرئاسية سيؤدى إلى تفادى الوقوع فى فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب، مضيفا: "وهو ما يستلزم من كافة الخيرين من أبناء الجزائر الغيورين على سمعة وطنهم ومصالح بلادهم ومكانتها بين الأمم، الالتفاف حول هذا المسعى المصيرى على مستقبل البلاد".

 


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