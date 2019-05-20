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الإثنين، 20 مايو 2019 02:04 ص
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خبير أمنى: تقنيات حديثة ومتطورة لمكافحة جرائم تسريب أسئلة الثانوية العامة

الإثنين، 20 مايو 2019 02:00 ص
خبير أمنى: تقنيات حديثة ومتطورة لمكافحة جرائم تسريب أسئلة الثانوية العامة الجريمة الإلكترونية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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قال اللواء علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمنى، إن الأجهزة الأمنية تمتلك تقنيات حديثة ومتطورة لمواجهة الجرائم الالكترونية.

وأضاف الخبير الأمني، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الأجهزة الأمنية تواجه جرائم محاولات تسريب الامتحانات بقوة، من خلال عمليات الرصد والضبط المستمرة، خاصة للصفحات التى تطلق على نفسها "شاومينج بيغشش الثانوية العامة".

ولفت الخبير الأمني إلى أن الجرائم الالكترونية زاد عددها، وهذا أمر طبيعي في ظل التوسع في استخدام المواطنين للانترنت، بعدما وصل للمنازل في القرى والنجوع عبر الهواتف المحمولة، لتزيد الجرائم معها، في ظل جنوح البعض لاساءة استخدام الانترنت، مشدداً على أهمية توخي الحذر أثناء استخدام الانترنت ومراقبة الأبناء أثناء تصفح المواقع المختلفة.

 

 

 


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