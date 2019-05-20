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الإثنين، 20 مايو 2019 12:55 م
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حملة لرفع القمامة من بئر أم سلطان الأثرى وإيقاف أعمال بناء مخالفة فى البساتين

الإثنين، 20 مايو 2019 12:49 م
حملة لرفع القمامة من بئر أم سلطان الأثرى وإيقاف أعمال بناء مخالفة فى البساتين رفع مخلفات بمحيط بئر أم سلطان بالبساتين
كتب سيد الخلفاوى
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نفذت الأجهزة التنفيذية بحى البساتين، برئاسة اللواء محمود ضياء، عدد من الحملات لرفع الإشغالات بمنطقة المعادى الجديدة وشارع البحث الجنائى ومنطقة صقر قريش كما نفذ الحى حملة لرفع مخلفات القمامة مـن نفـق بئر أم سلطان، وشارع الخمسين بزهراء المعادى ومطلع كارفور وعمارات بـدر ومساكن تيجان.
 
وأكد رئيس حى البساتين أنه تم إيقاف أعمال بناء مخالف بشارع المدابغ بعزبة النصر ومصادرة مواد البناء وإزالة الإعلانات المخالفة بالعقار رقم 142 عمارات صقر قريش، بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الشرطة ومسؤلى الاشغالات والمتابعة الميدانية.
 
وأضاف ضياء أنه تم إيقاف أعمال مبانى مخالفة بشارع على عبد العزيز فايدة كامل وتم مصادرة كمية من الأسمنت وتم إيداعهم بمخازن الحى وتم ابلاغ مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات.
 
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البساتين

بير ام سلطان

القمامة

القمامة فى بئر أم سلطان

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