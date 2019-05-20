حبس عاطل 4 أيام على ذمه التحقيقات لضبطه بـ 5 كيلو هيروين بالخانكة

القليوبية-نيفين طه

قررت نيابة الخانكة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات ، ضبط بحوزته 5 كيلو جرام هيروين بقصد الاتجار بدائرة مركز شرطة الخانكة .

كانت قد وردت معلومات للعقيد عبدالله جلال ، رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة بقيام عاطل 40 سنة، مُقيم سرياقوس بدائرة مركز الخانكة، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات "بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من منطقة سكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمنطقة سكنه وبحوزته 5 كيلو جرام من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة تجارته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.