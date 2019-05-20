حبس سيدة و4 أطفال بتهمة الاتجار بالبشر فى رأس البر

دمياط عبده عبد البارى

أمرت النيابة العامة بدمياط، بحبس ربة منزل و4 أطفال 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاتجار بالبشر، واستخدام الأطفال فى العمل القسرى "سرقة السيارات والشقق" مقابل مبالغ مالية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط بلاغا من أحد المواطنين يتهم طفلين بسرقة 30 ألف جنيه من سيارته بعد أن غافلاه أثناء قيامه لتوصيلهما بسيارته وسرقة المبلغ المالى، وعلى الفور وجه مدير الأمن العميد حسام الباز مدير ادارة البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة الرائد أحمد عبد الباقي رئيس مباحث قسم شرطة رأس البر والرائد محمد القمصانى مفتش المباحث ومعاونه حسن جعفر من كشف ملابسات الواقعة.

وتمكن فريق البحث من ضبط طفلين وهما "محمد ع ش" 10 سنوات ومقيم بدمياط و"أحمد.م.ال" 10 سنوات ومقيم بالدقهلية وذلك أثناء قيامهما بشراء ملابس غالية الثمن من أحد المحلات وتبين أن كل طفل بحوزته 1000 جنيه وبضبطها اعترفا بارتكاب واقعة السرقة وأنهما يعملان لصالح سيدة تدعى "رضا.م.ال" وشهرتها سوسو 45 سنة فى سرقة الشقق والسيارات.

بإعداد الأكمنة اللازمة خرجت مأمورية، وتم القبض على المتهمة وبحوزتها طفليها أحمد وشهرته البرادعى ومحمد وشهرته كامنا بينما تمكن 4 آخرين من الهرب وجارى ضبطهما.

وبمواجهتها، اعترفت بالاتجار فى الأطفال بقصد استخدامهم فى السرقة، مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها من الطرف المستفيد.

تحرر المحضر رقم 2734 لسنة 2019 وبعرضها على النيابة العامة وجهت لها تهمة الاتجار بالبشر وأمرت بحبسها هى والأطفال الأربعة 4 أيام على ذمة التحقيقات.