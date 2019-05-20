جواد ظريف: الإرهاب الاقتصادى والتهديد بالإبادة لن يقضيا على إيران

وكالات الأنباء

رد وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، على تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مشددًا على أن الإرهاب الاقتصادى والتهديد بالمذابح الجماعية لن يقضيا على إيران.

وفى تغريدة عبر "تويتر"، قال ظريف، إن "ترامب مدفوعا بـ"الفريق ب"، يأمل فى أن ينجز ما فشل الإسكندر المقدونى وجنكيز خان وغيرهما من المعتدين القيام به، والإيرانيون صمدوا آلاف السنين، بينما رحل المعتدون جميعا".

وأكد ظريف "أن الإرهاب الاقتصادى والتهديد بالمذابح الجماعية لن يقضيا على إيران"، كما وجه حديثه إلى ترامب، قائلًا "لا تهدد إيران.. احترمها وهذا سينفع"، وذلك حسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين.



تدوينة جواد ظريف

وكان ترامب قد توعد بأن يشكل بدء إيران قتالا مع الولايات المتحدة نهاية للجمهورية الإسلامية، محذرا من تداعيات التهديدات الموجهة لبلاده، وقال ترامب، فى تغريدة نشرها، الأحد، على حسابه الرسمى فى موقع "تويتر" "إذا أرادت إيران القتال فسيمثل ذلك نهايتها رسميا، لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى".

تجدر الإشارة، إلى أن ظريف يعمد دائما للرد على تغريدات الرئيس الأمريكى، فقد أكد نهاية الأسبوع الماضى، أن أمريكا "هى التى لا تعرف كيف تفكر، وأن الإيرانيين يعلمون كيف يفكرون منذ آلاف السنين"، وذلك ردا على كلام لترامب، قال فيه إن "الإيرانيين لا يعرفون ماذا يجرى حقا فى ظل الأخبار المزيفة الموجودة".