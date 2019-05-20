video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 02:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جواد ظريف: الإرهاب الاقتصادى والتهديد بالإبادة لن يقضيا على إيران

الإثنين، 20 مايو 2019 01:26 م
جواد ظريف: الإرهاب الاقتصادى والتهديد بالإبادة لن يقضيا على إيران وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

رد وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، على تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مشددًا على أن الإرهاب الاقتصادى والتهديد بالمذابح الجماعية لن يقضيا على إيران.

وفى تغريدة عبر "تويتر"، قال ظريف، إن "ترامب مدفوعا بـ"الفريق ب"، يأمل فى أن ينجز ما فشل الإسكندر المقدونى وجنكيز خان وغيرهما من المعتدين القيام به، والإيرانيون صمدوا آلاف السنين، بينما رحل المعتدون جميعا".

وأكد ظريف "أن الإرهاب الاقتصادى والتهديد بالمذابح الجماعية لن يقضيا على إيران"، كما وجه حديثه إلى ترامب، قائلًا "لا تهدد إيران.. احترمها وهذا سينفع"، وذلك حسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين.

تدوينة جواد ظريف
تدوينة جواد ظريف

 

وكان ترامب قد توعد بأن يشكل بدء إيران قتالا مع الولايات المتحدة نهاية للجمهورية الإسلامية، محذرا من تداعيات التهديدات الموجهة لبلاده، وقال ترامب، فى تغريدة نشرها، الأحد، على حسابه الرسمى فى موقع "تويتر" "إذا أرادت إيران القتال فسيمثل ذلك نهايتها رسميا، لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى".

تجدر الإشارة، إلى أن ظريف يعمد دائما للرد على تغريدات الرئيس الأمريكى، فقد أكد نهاية الأسبوع الماضى، أن أمريكا "هى التى لا تعرف كيف تفكر، وأن الإيرانيين يعلمون كيف يفكرون منذ آلاف السنين"، وذلك ردا على كلام لترامب، قال فيه إن "الإيرانيين لا يعرفون ماذا يجرى حقا فى ظل الأخبار المزيفة الموجودة".

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صور.. أمريكا تستعرض قوتها العسكرية فى مواجهة إيران بالخليج

مقالات صحف الخليج.. عبد الهادى الصالح: طبول ومدافع.. عبد الوهاب بدرخان: أذرع إيران.. حدود الاستخدام.. محمد الساعد.. إيران.. هل تتذكرون اتفاق "نايف – روحانى" !

تصاعد التوتر بمنطقة الخليج.. تطورات جديدة بدخول الأسطول الخامس الأمريكى على خط المواجهة مع إيران.. مجلس التعاون يبدأ دوريات أمنية مكثفة فى المياه الدولية..الولايات المتحدة تدفع بـ7 سفن حربية بقيادة حاملة طائرات

مسئول أمريكى يتوعد إيران بالرد على "هجوم المنطقة الخضراء"

جواد ظريف

وزير الخارجية الايرانى

دونالد ترامب

الصراع الامريكى الايرانى

اخبار ايران

اخبار عالمية

اخبار امريكا

الرئيس الامريكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة