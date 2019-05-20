جنايات القاهرة تقضى بإخلاء سبيل 9 متهمين فى اتهامهم بتمويل الإرهاب

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، تأييد إخلاء سبيل، 9 متهمين فى اتهامهم بتمويل الإرهاب، فى القضية رقم 316 لسنة 2016، والمتهم فيها ابنة القرضاوى وآخرين.

ويواجه المتهمون ارتكاب عدة جرائم تضمنت تولي قيادة وانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية التى تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.