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جنايات القاهرة تؤيد إخلاء سبيل 6 متهمين من "طلائع حسم"

الإثنين، 20 مايو 2019 03:07 م
جنايات القاهرة تؤيد إخلاء سبيل 6 متهمين من "طلائع حسم" محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محكام طره، اليوم الاثنين، تأييد إخلاء سبيل 6 متهمين لاتهامهم بالانضمام لـ"طلائع حسم" الإرهابية، وتخطيطهم لاستهداف مؤسسات الدولة، فى القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بتدابير أحترازية.

وخلال نظر القضية طالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، وإخلاء سبيلهم بأحد التدابير الاحترازية.

كانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على المتهمين بناء على قرار من النيابة العامة، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب أعمال تخريبية فى البلاد خلال الفترة المقبلة، والتخطيط لارتكاب عمليات ضد مؤسسات الدولة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

 

 


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