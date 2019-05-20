جامعة قناة السويس: زيادة رحلات اليوم الواحد وتنظيم معسكرات ودورات تدريبية صيفية

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، زيادة رحلات اليوم الواحد بجانب تنظيم معسكرات ودورات تدريبية للطلاب خلال الأجازة الصيفية.

وقال بيان لجامعة قناة السويس، إنه جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجامعة الطلاب لحفل الإفطار الجماعى والذى يأتى فى إطار حرص إدارة الجامعة برئاسة الدكتور طارق راشد رحمى على التفاعل المباشر والمستمر مع الطلاب.

ونظم حفل الإفطار الجماعى اتحاد طلاب الجامعة تحت إشراف أمين الاتحاد الطالب عمرو أحمد محمد وأمين مساعد الاتحاد الطالبة مها محمد، بعد الدعم الذى قدمته الجامعة للطلاب بتوفير وجبات إفطار جماعى بسعر رمزى للطلاب حيث شارك ٢٥٠ طالب وطالبة فى هذا الإفطار الذى تقدم للاشتراك به أكثر من ١٦٠٠طالب وطالبة وقد تم اختيارهم بأولوية الحجز.

أكد رئيس جامعة قناة السويس، أنه سيتم زيادة عدد الطلاب المشاركين فى الإفطار العام المقبل، وحضر حفل الإفطار الدكتور محمد شقيدف المنسق العام لقطاع شئون التعليم والطلاب والدكتور ناصر مندور عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية والدكتور أيمن جمعة مدير عام العلاقات العامة والإعلام والدكتور محمد عبد الجواد، والدكتور محمد عبد الهادى، والدكتور أحمد عبد الوهاب، والدكتور كريم عبد العزيز، والدكتور فاطمة ممدوح، والدكتورة باسمه محمود، والدكتورة ابتهال عنب، والدكتورة نانسى فاروق.



أفطار الطلاب بجامعة قناة السويس

رئيس جامعة قناة السويس وقيادات الجامعة بالأفطار الجماعى

افطار جامعة قناة السويس

رئيس جامعة قناة السويس مع الطلاب

تجهيز الأفطار بجامعة قناة السويس

رئيس جامعة قناة السويس يتناول الأفطار مع الطلاب

رئيس جامعة قناة السويس مع الطلاب

رئيس جامعة قناة السويس مع الطلاب

رئيس جامعة قناة السويس يتحدث مع الطلاب

الطلاب أثناء تناولهم الأفطار

الطلاب أثناء تناولهم الأفطار