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جامعة قناة السويس: زيادة رحلات اليوم الواحد وتنظيم معسكرات ودورات تدريبية صيفية

الإثنين، 20 مايو 2019 10:11 ص
جامعة قناة السويس: زيادة رحلات اليوم الواحد وتنظيم معسكرات ودورات تدريبية صيفية رئيس جامعة قناة السويس يتناول الأفطار مع الطلاب
الإسماعيلية – السيد فلاح
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أعلن الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، زيادة رحلات اليوم الواحد بجانب تنظيم معسكرات ودورات تدريبية للطلاب خلال الأجازة الصيفية.

وقال بيان لجامعة قناة السويس، إنه جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجامعة الطلاب لحفل الإفطار الجماعى والذى يأتى فى إطار حرص إدارة الجامعة برئاسة الدكتور طارق راشد رحمى على التفاعل المباشر والمستمر مع الطلاب. 

ونظم حفل الإفطار الجماعى اتحاد طلاب الجامعة تحت إشراف أمين الاتحاد الطالب عمرو أحمد محمد وأمين مساعد الاتحاد الطالبة مها محمد، بعد الدعم الذى قدمته الجامعة للطلاب بتوفير وجبات إفطار جماعى بسعر رمزى للطلاب حيث شارك ٢٥٠ طالب وطالبة فى هذا الإفطار الذى تقدم للاشتراك به أكثر من ١٦٠٠طالب وطالبة وقد تم اختيارهم بأولوية الحجز. 

أكد رئيس جامعة قناة السويس، أنه سيتم زيادة عدد الطلاب المشاركين فى الإفطار العام المقبل، وحضر حفل الإفطار الدكتور محمد شقيدف المنسق العام لقطاع شئون التعليم والطلاب والدكتور ناصر مندور عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية والدكتور أيمن جمعة مدير عام العلاقات العامة والإعلام والدكتور محمد عبد الجواد، والدكتور محمد عبد الهادى، والدكتور أحمد عبد الوهاب، والدكتور كريم عبد العزيز، والدكتور فاطمة ممدوح، والدكتورة باسمه محمود، والدكتورة ابتهال عنب، والدكتورة نانسى فاروق.

 

جامعة قناة السويس تُعلن زيادة رحلات اليوم الواحد وتنظيم معسكرات ودورات تدريبية صيفية للطلاب (1)
أفطار الطلاب بجامعة قناة السويس

 

جامعة قناة السويس تُعلن زيادة رحلات اليوم الواحد وتنظيم معسكرات ودورات تدريبية صيفية للطلاب (3)
رئيس جامعة قناة السويس وقيادات الجامعة بالأفطار الجماعى

 

جامعة قناة السويس تُعلن زيادة رحلات اليوم الواحد وتنظيم معسكرات ودورات تدريبية صيفية للطلاب (4)
افطار جامعة قناة السويس

 

جامعة قناة السويس تُعلن زيادة رحلات اليوم الواحد وتنظيم معسكرات ودورات تدريبية صيفية للطلاب (5)
رئيس جامعة قناة السويس مع الطلاب

 

جامعة قناة السويس تُعلن زيادة رحلات اليوم الواحد وتنظيم معسكرات ودورات تدريبية صيفية للطلاب (6)
تجهيز الأفطار بجامعة قناة السويس

 

جامعة قناة السويس تُعلن زيادة رحلات اليوم الواحد وتنظيم معسكرات ودورات تدريبية صيفية للطلاب (7)
رئيس جامعة قناة السويس يتناول الأفطار مع الطلاب

 

جامعة قناة السويس تُعلن زيادة رحلات اليوم الواحد وتنظيم معسكرات ودورات تدريبية صيفية للطلاب (8)
رئيس جامعة قناة السويس مع الطلاب 

 

جامعة قناة السويس تُعلن زيادة رحلات اليوم الواحد وتنظيم معسكرات ودورات تدريبية صيفية للطلاب (9)
رئيس جامعة قناة السويس مع الطلاب

 

جامعة قناة السويس تُعلن زيادة رحلات اليوم الواحد وتنظيم معسكرات ودورات تدريبية صيفية للطلاب (10)
رئيس جامعة قناة السويس يتحدث مع الطلاب

 

جامعة قناة السويس تُعلن زيادة رحلات اليوم الواحد وتنظيم معسكرات ودورات تدريبية صيفية للطلاب (11)
الطلاب أثناء تناولهم الأفطار

 

جامعة قناة السويس تُعلن زيادة رحلات اليوم الواحد وتنظيم معسكرات ودورات تدريبية صيفية للطلاب (12)
 
الطلاب أثناء تناولهم الأفطار

 

 


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