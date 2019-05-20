جامعة قناة السويس: دخول الطلاب العام الجديد من خلال البطاقات الممغنطة

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجماعة سوف تبدأ بداية من العام المقبل، تطبيق نظام دخول الطلاب الجامعة ببطاقات الدخول الممغنطة، من جميع بوابات الجامعة، فى إطار السياسة التى تتبعها الجامعة، فى التحول إلى جامعة ذكية.

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة استعدت لامتحانات نهاية العام، بتجهيز قاعات ومدرجات الامتحان، مع الاهتمام بالتهوية اللازمة وتوفير مراوح فى بعض المدرجات، كما يوجد تكييفات فى بعض المدرجات، والتأكيد على الطلاب إتباع التعليمات الخاصة بالامتحانات، وعدم اصطحاب الموبايل داخل لجنة الامتحان.

وأكد الدكتور طارق راشد رحمى، أن تصحيح أوراق الإجابات يتم إلكترونيًا وفى انتهاء كل مادة، مشيرًا إلى أن مركز القياس والتقويم بالجامعة أعلن قواعد الإجابة بالطريقة الصحيحة لملء ورقة الإجابة الإلكترونية وكيفية استخدامها، حتى يتم التصحيح الإلكترونى بشكل سليم، مؤكدًا أنه على الطالب ملء البيانات بالمستطيل الموجود فى نموذج الإجابة، والتأكد من تحديد الفصل الدراسى عن طريق تظليل الدوائر المناسبة 1 أو 2 أو 3، وتظليل الفرقة الدراسية، وفى حالة تظليل رقم خاطئ أو نسيانه ستلغى ورقة الإجابة ولن يعتد بها.

وأكد، أنه مركز القياس والتقويم بالجامعة، حدد تعليمات الإجابة الصحيحة، وهى استخدام القلم الرصاص أو الجاف الأزرق أو الأسود، وفى حالة استخدام القلم الرصاص ضرورة التأكد من التظليل جيدًا حتى تتمكن الماكينة من قراءته، مع تجنب استخدام المزيل "الكوريكتور" لأنه يلغى ورقة الإجابة كاملة، وعدم تظليل أكثر من إجابة واحدة للسؤال الواحد، وظلل الدائرة بالكامل التى تعبر عن إجابتك، ولا يستخدم الطالب علامة✔ أو X أو أى علامة أخرى لتظليل الدائرة، وفى حالة استخدام القلم الرصاص تأكد من مسح الإجابة جيدًا فى حال تغيير رأيك، وتجنب محاولة مسح الإجابة فى حالة استخدام القلم الجاف، مشيرًا إلى أن مركز القياس والتقويم بالجامعة سبق وقدم مجموعة من الأفلام التعريفية الوثائقية المصورة لمساعدة الطلاب على الإجابة الإلكترونية.