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الإثنين، 20 مايو 2019 03:13 م
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جامعة الزقازيق تعلن عن فتح باب التقدم لدورات اللغة الإنجليزية

الإثنين، 20 مايو 2019 02:10 م
جامعة الزقازيق تعلن عن فتح باب التقدم لدورات اللغة الإنجليزية الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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أعلن المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة الزقازيق، على صفحته الرسمية اليوم الإثنين،عن فتح باب التقدم لدورات اللغة الإنجليزية التى يقدمها المركز بالتعاون بين جامعة الزقازيق والجامعة الأمريكية، وينتهى التسجيل فى موعد غايته الجمعة 7 يونيو 2019 .

ويجدر الإشارة إلى أن جامعة الزقازيق تضم 3 مراكز للتدريب داخل الحرم الجامعى، المركز العام ويخصص لطلاب كليات الآداب، والآثار ، والزراعة، والحقوق، والتربية الرياضية بنين والتربية الرياضية بنات .

ويخصص مركز كلية الهندسة لطلاب كليات الهندسة، والطب البشرى ، والطب البيطرى ، وطب جراحة الفم والأسنان، والصيدلة، والعلوم، والتكنولوجيا والتنمية، والحاسبات والمعلومات ، وعلوم ذوى الإعاقة ، و التربية للطفولة المبكرة.

أما المركز الثالث فمقره بكلية التجارة مخصص لطلاب كليات التجارة، والتمريض ،والتربية، والتربية النوعية .

وصرح الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة، أن هذه الدورات منح تدريبية مجانية لطلاب تهدف إلى تحسين مهارات التوظيف لطلاب جامعة الزقازيق، وتأهيلهم بما يزيد من فرصهم فى الالتحاق بسوق العمل عقب التخرج ، وتبلغ مدة التدريب 30 ساعة على مدى 5 أيام متواصلة يحصل بعدها المتدرب على شهادة معتمدة من الجامعة الأمريكية.

 

 

 


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