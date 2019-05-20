تقرير حكومى: تنفيذ برنامح سكن كريم فى 200 قرية بـ"المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا"

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير حكومى حجم الأعمال المنفذة فى برنامح "سكن كريم" منذ بدء العمل بالبرنامج بداية 2018 وحتى ابريل الماضى على مستوى محافظات التنفيذ للمرحلة الأولى وهى محافظات المنيا واسيوط وسوهاج وقنا والاقصر ،فى المرحلة الأولى، حيث قام البرنامج بتلبية احتياجات حوالي 57 الف أسرة على مستوى 200 قرية بقيمة تزيد على 326 مليون جنية وانه خلال هذه الفترة تم تنفيذ عمليات تاهيل لعدد 1204 منزلا وتسقيف 3797 منزلا اضافة الى مد 6437 وصلة مياة نقية وادخال الصرف الصحى لعدد 44757 وان محافظتى الاقصر والمنيا كانت اولى محافظات المشروع فى حجم التدخلات يليهما قنا اضافة الى ذلك اتاح البرنامج من خلال عمله ما يزيد عن 700 الف يومية عمل.

وأكد التقرير ، أن مشروع " سكن كريم " والذى اطلقته الوزارة يهدف إلى تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية والبيئية للأسر الفقيرة والمسجلة في قاعدة بيانات تكافل وكرامة، بأن يجعل من هذه المنازل سكنا كريما يوفر أبسط شروط الكرامة والإنسانية ويسمح للأسر الأولى بالرعاية والأكثر فقرا العيش فى ظروف بيئية وصحية مناسبة ،حيث يقوم البرنامج بعمل التدخلات من أسقف المنازل وخدمات الصرف الحي ومياه الشرب

وأضاف التقرير ، أن 350 مليون جنيه هو حجم التمويل المتاح حاليا للبرنامج منه 200 مليون جنيه من الوزارة وحوالي 50 مليون من الجمعيات الأهلية و 100 مليون جنيه من وزارة الأوقاف كما شهر ابريل الماضى شهد استمرارا لتنفيذ تدخلات البرنامج حيث يجري تنفيذ تأهيل 1204 منزلا وتسقيف 1000 منزل للأسر الأولى بالرعاية بقرى بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج و قنا والأقصر ، كما تم تنفيذ 3229 وصلة منزلية لمياه الشرب بقرى بمحافظات المنيا و أسيوط وسوهاج وقنا و 1000 وصلة داخلية لمياه الشرب بالمنيا و جاري تنفيذ 1750 وصلة خارجية بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا والأقصر و 5592 وصلة خارجية للصرف الصحي بقرى بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا و اضافة الى تنفيذ 1370 وصلة صرف صحي داخلية بسوهاج و 3800 وصلة صرف صحي داخلية بقنا. كما تم تنفيذ 39165 وصلة صرف صحي بالمحافظات الخمس من وزارتي التنمية المحلية و التخطيط وإحدى الجمعيات الأهلية بتكلفة إجمالية حوالي 145 مليون جنيه.

وأوضح التقرير ، أنه لتنفيذ مكونات البرنامج بالمناطق المستهدفة تم تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلية في إدارة مبادرات الحماية الاجتماعية أو المقاولات الصغيرة ، مشيرا الى انه حاليا يتم التحضير لاطلاق المرحلة الثانية للمشروع خلال النصف الثانى من العام الجارى لتشمل محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف واسوان اضافة الى استكمال العمل بمحافظات المرحلة الاولى