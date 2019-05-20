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تعيين إيلوكامبا رئيسا للوزراء فى جمهورية الكونغو الديمقراطية

الإثنين، 20 مايو 2019 08:57 م
تعيين إيلوكامبا رئيسا للوزراء فى جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيس الكونغو الديمقراطية
رويترز
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قالت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في بيان إن سلفستري إيلونجا إيلوكامبا، حليف الرئيس السابق جوزيف كابيلا، عُين رئيسا للوزراء اليوم الاثنين.

 

 

وتولى إيلوكامبا في السابق رئاسة شركة السكك الحديدية الحكومية وتولى أيضا مناصب حكومية عديدة منذ السبعينيات من القرن الماضي.

 

وفاز فليكس تشيسكيدي بانتخابات الرئاسة التي تأجلت طويلا في 30ديسمبر 2018 متفوقا على مرشح حظي بدعم رسمي من كابيلا.

 

واستغرق تشكيل حكومة جديدة عدة أشهر لأسباب منها خلافات بشأن تعيين رئيس الوزراء.

 


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