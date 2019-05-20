تعليمات حكومية بالانتهاء من تركيب 250 ألف عداد ذكى نهاية العام

كتبت رحمة رمضان

أكد مسؤول بالحكومة المصرية، أن هناك تعليمات مشددة لشركات توزيع الكهرباء الـ 9 بمختلف أنحاء الجمهورية، بضرورة الانتهاء من المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى كمرحلة أولى نهاية العام الجاري.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من إنشاء 6 مراكز بيانات بشركات توزيع الكهرباء، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء مركز البيانات الرئيسى، لافتا إلى أن هذه المراكز هى الأولى من نوعها التى تتيح لشركة التوزيع كافة بيانات المشتركين.

وأوضح المصدر، أن إجمالى عدد العدادات الذكية على الشبكة القومية للكهرباء يبلغ حالياً ما يقرب من 40 ألف عداد ذكى، موضحاً أن شركات توزيع الكهرباء بدأت فى المرحلة الثالثة و التى تسهدف تركيب 225 ألف عداد ذكى .

يذكر أن المشروع التجريبى لتركيب 250 الف عداد ذكى يتم تنفيذه فى نطاق 6 شركات لتوزيع الكهرباء كمرحلة أولى حيث يتم التنفيذ بشركة توزيع كهرباء شركة شمال القاهرة بمنطقتى "العبور- مدينة نصر" بإجمالى عدد حوالى 53 ألف عداد، وبشركة جنوب القاهرة بمنطقتى " 6أكتوبر- الشيخ زايد" بإجمالى عدد حوالى 50 ألف عداد، وشركة الإسكندرية بمنطقتى "وسط الاسكندرية – برج العرب" بإجمالى عدد حوالى 39 ألف عداد،، وشركــة القنـــاة بمنطقة "العاشر من رمضان" بإجمالى 50 ألف عداد، بمع، وشـركـة جنـوب الدلتـا بمنطقة "طنطا" بإجمالى عدد 30 ألف عداد، وشركة مصر الوسطى بمنطقتى "المنيا- أسيوط" بإجمالى عدد حوالى 28 ألف عداد.