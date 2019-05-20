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الإثنين، 20 مايو 2019 02:34 م
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تعرف على خدمات أول مركز لتأهيل مرضى الإدمان فى محافظات الصعيد

الإثنين، 20 مايو 2019 01:02 م
تعرف على خدمات أول مركز لتأهيل مرضى الإدمان فى محافظات الصعيد صندوق مكافحة الإدمان يقدم حملات توعية
كتب مدحت وهبة
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يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع للحكومة، إنشاء مراكز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية، وقد تم إنشاء مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان بمنطقة العزيمة بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، حيث يعد أول مركز لتأهيل مرضى الإدمان فى محافظات الصعيد.
 
"اليوم السابع" ينشر أهم المعلومات حول الخدمات المقدمة  فى أول مركز لتأهيل مرضى الإدمان فى محافظات الصعيد.
 
1- يَصْل الطاقة الاستيعابية لمركز العزيمة إلى 126 سريرا.
 
2- يخدم المركز ما يقرب من 4000 مريض سنوياً على مستوى الإقامة الداخلية والرعاية النهارية.
 
3- يتضمن المركز صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم " خماسى " وتأهيل بدنى وتنس طاولة وبلياردو كما يتضمن مجمع ورش " تدريب مهنى ، ورش نجارة وخياطة ورشة حدادة".
 
 4- مركز العزيمة هو أول  مركز مُتخصص في التأهيل وعلاج الادمان بمحافظات الصعيد.
 
5- المنيا كانت في حاجة ماسة لإنشاء المركز، حيث تصل نسبة تعاطي المخدرات بها لـ8%، بينما تصل نسبة الإدمان بالمحافظة إلي 2,4% 
 
6- متوسط إنفاق المتعاطي علي المواد المخدرة إلى 340 جنيه شهرياً فى المحافظة.
 
7- المركز  يستخدم  برنامجا في غاية الأهمية وهو برنامج التأهيل بالعمل والذي يهدف إلى تعليم المرضى لقيمة العمل وتحمل المسئولية والعمل الجماعى وكسر الاعتمادية على الغير وتدريبهم على حرف ومهن يطلبها سوق العمل. 
 
8- المركز يتفق مع المعايير الدولية المعتمدة من الأمم المتحدة، حيث تصل نسبة الإنشاءات إلى 40%  و60% مساحات ترفيه للنزلاء. 
 
9- يتضمن المركز أماكن متنوعة لمزاولة الأنشطة الرياضية والفنية، بالإضافة إلى أنشطة التدريب المهني.
 
10- يوجد 23 مركز لعلاج مرضى الإدمان تابع للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان حاليا بعدما كانت 12 مركز فقط فى عام 2014.

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صندوق مكافحة الادمان

مركز العزيمة لعلاج الادمان

المنيا

محافظات الصعيد

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