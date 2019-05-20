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تعرف ايه عن بذرة القاطونه ..مفيدة لأمراض القلب وتعالج أثار فقدان الوزن

الإثنين، 20 مايو 2019 07:30 م
تعرف ايه عن بذرة القاطونه ..مفيدة لأمراض القلب وتعالج أثار فقدان الوزن بذرة القاطونة
كتبت هند عادل
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بذرة القاطونه عشبة لها الكثير من الفوائد والاستخدامات العلاجية لعلاج مشاكل الجهاز الهضمى وخفض مستوى الكوليسترول الضار فى الدم وأمراض القلب والسكر، كما أنها تعتبر كنعصر أساسى فى نظام الريجيم للتقليل من أثار فقدان الوزن ،وفقا لموقع "webmd"

فوائد_بذرة_القاطونة_للتخسيس
 

فوائد بذرة القاطونة

- تستخدم كملين طبيعى للأشخاص الذين يعانون من البواسير والشرخ الشرجى. 

-علاج متلازمة القولون العصبي والالتهابات التقرحية

-علاج ارتفاع الكوليسترول في الدم

-علاج ارتفاع ضغط الدم

-علاج ارتفاع السكر

-تقلل من الإصابة بالسرطان

-تعالج أثار الريجيم وفقدان الوزن

تعالج أمراض الكلى الخطيرة

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كيف تعمل بذرة القاطونة

تمتص بذور القاطونة الماء وتشكل كتلة كبيرة عند المصابين بالإمساك، وتحفز هذه الكتلة الأمعاء على الحركة، وعند المصابين بالإسهال، يمكن أن تبطئ الأمعاء وتقلل من حركاتها، كما تعمل تلك الكتله على التقليل من نسبة الكوليسترول الذي يتم امتصاصه في الجسم.

 


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