تعرف إيه عن "السياحة الخضراء"؟.. 10معلومات عنها فى مصر

كتبت آمال رسلان

السياحة الخضراء مصطلح جديد، ولكنه تحول مؤخرا إلى مطلب يٌجمع عليه العديد من السياح حول العالم، فهؤلاء يهتمون بالنواحى البيئية والمحافظة على المناطق الأثرية، وحمايتها من الإندثار، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتنمية المجتمعات المحيطة بالمناطق السياحية.

وهذا النوع من السياحة، انتشر خلال العقدين الأخيرين بشكل كبير، وبعد أن أصبحت الأجيال الجديدة من السائحين تهتم بالسياحة النظيفة، بدأت مواقع السفر العالمية تهتم بالأمر وتضع إشارة لتلك المناطق لمن يبحث عنها.

وإليك أهم المعلومات عن السياحة الخضراء فى مصر:

1. "الفنادق الخضراء".. مصر بدأت طريق تحويل فنادقها إلى صديقة للبيئة منذ عام 2007

2. بدأت بعض الفنادق بالفعل التقدم للحصول على شهادة النجمة الخضراء التى وضعت لها وزارة السياحة قواعد خاصة.

3. حتى الآن بلغ عدد الفنادق المشاركة ببرنامج النجمة الخضراء 83 فندقا، طاقتها الاستيعابية ما يقرب من 20 ألف غرفة فندقية .

4. هذه الفنادق موجودة فى القاهرة والعين السخنة وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم.

5. والنجمة الخضراء، هو برنامج قومى ذات علامة تجارية معترف بها من المجلس العالمى للسياحة المستدامة (GSTC)

6. ويهدف لتحفيز القطاع الفندقى للتحول للسياحة المستدامة، من خلال رفع الكفاءة فى استخدام المياه والطاقة وتدوير المخلفات

7. يعتبر أحد المكونات الفاعلة للتسويق تمهيدا للترويج لمصر كمقصد سياحى أخضر

8. وتمتد المعايير إلى 11 بندا منها استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وزيادة الخضرة، وتخفيض نسبة المخلفات وتقليل استهلاك الماء، واستخدام أنواع جيدة من الكيماويات للغسيل الخاص بالملابس تكون صديقة للبيئة

9. ويوجد للنجمة الخضراء 3 درجات، نجمة وأحدة، ونجمتان، و3 نجمات، وتوضع فى صالة الاستقبال بالفندق مع النجمة الحاصل عليها فى تصنيفه الفندقى من جانب وزارة السياحة.

10. أصبح هناك رغبة من أصحاب ألفنادق والمستثمرين أن يتحولوا إلى فنادق خضراء