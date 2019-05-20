video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 12:55 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تشميع 5 مصانع فى منطقة شق الثعبان بلغت مديونيتها 41 مليون جنيه

الإثنين، 20 مايو 2019 12:47 م
تشميع 5 مصانع فى منطقة شق الثعبان بلغت مديونيتها 41 مليون جنيه غلق مصانع غير مقننة فى منطقة شق الثعبان
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
نفذت الأجهزة التنفيذية بحى طرة حملة مكبرة لغلق المصانع والورش التى لم تقنن وضعها بمنطقة شق الثعبان المصنعة للرخام، حيث أسفرت الحملة عن غلق 5 مصانع وورش مخالفة.
 
وأكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أصحاب المصانع والورش التى تم إغلاقها لم يلتزموا بسداد المتأخرات لديهم، وبلغ إجمالى المديونيات المستحقة للدولة لدى المصانع 41 مليون جنيه.
 
ولفت نائب محافظ القاهرة إلى أنّ تلك الحملات تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على أملاك الدولة وتحصيل مستحقاتها، وحرص محافظة القاهرة من خلال وضع آلية لتنفيذ خطة لاسترداد المستحقات.

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير الجارية فى منطقة شق الثعبان.. صور

صور.. من ينقذ شق الثعبان؟.. صناعة الرخام فى خطر.. الدولة تدعم تطوير المنطقة بمليارات وأصحاب المصانع يأجرونها للصينيين.. ورئيس حى طرة: إيجار المصنع وصل 20 ألف دولار شهريا.. والعمالة الصينية ملأت المصانع

محافظ القاهرة يسلم 20 عقدا لملاك شق الثعبان بعد توفيق أوضاعهم

رئيس البنك الأهلى: 18 فرعا لخدمة تقنين مصانع شق الثعبان

محافظ القاهرة: 1476 مستثمرا فى منطقة شق الثعبان تقدموا لتقنين أوضاعهم

شق الثعبان

طرة

صناعة الرخام

القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة