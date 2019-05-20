ترامب يجدد هجومه على الإعلام.. ويغرد: "نيويورك تايمز ستموت فى 6 سنوات"

كتبت ريم عبد الحميد

جدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هجومه على وسائل الإعلام الأمريكية فى سلسلة من التغريدات له على تويتر قبل قليل.

وقال ترامب فى البداية" إن صحيفة نيويويرك تايمز الفاشلة (التى ستموت عندما أغادر منصبى فى غضون 6 سنوات" وغيرها من وسائل الإعلام الكاذبة، تظل تكتب قصصا مزيفة عن عدم استخدامى العديد من البنوك، لأنهم لم يرغبوا فى العمل معى. وهذا خطأ فالسبب هو أننى لم أحتاج لأموالهم.

وتابع قائلا: أسلوب قديم للغاية لكنه حقيقى. عندما لا تحتاج أو ترغب فى المال، لا تحتاج أو ترغب فى البنوك. فالبنوك كانت دائما متاحة لى، ويريدون أن يجنون أموالا. الإعلام الكاذب وحده هو من يقول هذا للتقليل من القيمة، ودائما ما تستخدم مصادر مجهولة لأن مصادرهم غير موجودة.

وفى تغريدة ثالثة، قال ترامب إن وسائل الإعلام لم تكن أبدا فاسدة ومختلة مثلما هى اليوم. فالأخبار الكاذبة هى القصة الأكبر لها جميعا وهى العدو الحقيقى للشعب. ولهذا السبب يرفضون تغطية خدعة روسيا الحقيقية. لكن الشعب الأمريكى حكيم ويعرف ما يجرى.

وواصل ترامب التغريد قائلا: والآن الخبر الأهم هو أن ترامب جنى الكثير من الأموال واشترى كل شىء نقدا، ولا يحتاج للبنوك. لكن من أين حصل على كل هذه الأموال النقدية؟ هل يمكن أن يكون من روسيا؟ لا، لقد بنيت عملا هائلا ولم أحتج للبنوك، ولو احتجتها فإنها موجودة. وكان دويتشه بنك جيد جدا ومحترف للغاية للتعامل معه. ولو لم أعجب بهم لأى سبب، لذهبت أى مكان آخر. فكان هناك دائما الكثير من الأموال والكثير من البنوك لأختار منها. وكانوا سيكونوا سعداء جدا لأخذ أموالى.

وجاءت تغريدات ترامب ردا على تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" وأثار تساؤلات بشأن عدة معاملات مع دويتشه بنك شملت كيانات يسيطر عليها ترامب وصهره جاريد كوشنر.