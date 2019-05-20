ترامب: لن أسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية

واشنطن ( أ ش أ)

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عدم رغبته فى خوض حرب مع إيران، مشددًا على أنه لن يسمح لها بتطوير أسلحتها النووية.

وقال ترامب فى تصريحات أوردتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين، إننى "لن أسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية ولا أريد أن خوض حربا ولكن إن كان لديك وضع مثل إيران لن تسمح لهم بامتلاك سلاح نووى ببساطة لن تسمح لذلك أن يحدث".

وأضاف الرئيس الأمريكى أننى " انسحبت من الاتفاق النووى الإيرانى وفى الواقع، يجب أن أخبركم - لم يكن لدى أى فكرة عن أنها ستكون قوية كما كانت كليا فإن البلد مدمر من وجهة نظرى الاقتصادية".

وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسابيع الأخيرة، مع إعلان مستشار الأمن القومى للبيت الأبيض جون بولتون فى 5 مايو الجارى عن نشر مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن الهجومية والقاذفة الاستراتيجية بى 52 فى رد على أى عمل عدائى من إيران، فى الوقت الذى أعلنت فيه إيران اعتزامها التراجع عن بعض التزاماتها فى الاتفاق النووى بالتزامن مع مرور عام من انسحاب ترامب من الاتفاق إيران النووى المبرم 2015 مع القوى العالمية وإعادة فرض العقوبات المكبلة.