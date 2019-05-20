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الإثنين، 20 مايو 2019 11:28 ص
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تراجع مؤشر الأسهم السعودية بسبب الهبوط شبه الجماعى لكل القطاعات

الإثنين، 20 مايو 2019 11:25 ص
تراجع مؤشر الأسهم السعودية بسبب الهبوط شبه الجماعى لكل القطاعات بورصة السعودية - أرشيفية
كتب - هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، فى مستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.47% خاسرا 125.75 نقطة، ليصل إلى مستوى 8399.47 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى مستهل التعاملات الصباحية بالبورصة السعودية 50.2 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 14 شركة، فيما تراجعت 154 شركة. 

وشهد 18 قطاعا فى السوق السعودية تراجعا ملحوظا، على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.79%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.92%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.86%، وقطاع المواد الأساسية بنسبة 1.78%، وقطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.67%، وقطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.56%، وأيضا قطاع التأمين بنسبة 1.51%.


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