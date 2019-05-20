تخصيص 295 مسجدا للاعتكاف فى العشر الأواخر من رمضان بالدقهلية

الدقهلية – سارة الباز

أعلن الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" عن خطة الاعتكاف فى العشر الأواخر من رمضان، موضحا أنه قد تم تخصيص 295 مسجدًا للاعتكاف على مستوى المحافظة فى جميع المدن والقرى بالتنسيق مع 20 إدارة فرعية.

وأكد على أئمة المساجد بضرورة الالتزام بالتواجد فى المساجد، والقيام بدورهم فيه وإرشاد المواطنين بضرورة التحلى بأخلاق الشهر الفضيل، وعدم السماح بإقامة الشعائر الدينية لغير العاملين بالمسجد.

وأشار إلى إقامة صلاة القيام بجميع مساجد المحافظة، وفحص جميع مكتبات المساجد والزوايا، وغلق دورات المياة التى تقوم بالصرف فى النيل، ومتابعة الأئمة وخطباء المكافأة، ومدى التزامهم بمساجدهم وبتعليمات الوزارة فى خطب الجمعة والتأكد من عدم ترك المسجد للغير للحديث فيه، والسيطرة الكاملة على الزوايا خاصة الغير مرخص لها بإقامة الجمعة فيها، وعدم السماح باستخدام مكبرات الصوت فى الإذاعة الخارجية إلا فى الآذان وخطبة الجمعة فقط، وعدم الإعلان عن أى شيء دون تصريح مسبق من المديرية، وضرورة الالتزام بموضوعات خطب الجمعة، والمدة المحددة لها من قبل الوزارة وعدم السماح بإلقاء الدروس عقب خطبة الجمعة إلا بتصريح كتابى.