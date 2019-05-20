تخريج دفعة جديدة تضم 10 متدربين جدد من 7 دول إفريقية لفحص واعتماد التقاوى

كتب عز النوبى

سلم المركز المصري الدولي للزراعة، شهادات التخرج لـ10 متدربين من 7 دول افريقية، والذين أتموا أعمال المقرر التدريبي في مجال: " الاختبارات المعملية لفحص واعتماد التقاوي ."

وحضر حفل تسليم الشهادات، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والمهندس عادل يونس المدير العام للمركز المصري الدولي للزراعة.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف فرص التعاون بين مصر ودول القارة السمراء، بإعتبار افريقيا هي الامتداد الطبيعي والاستراتيجي، لافتاً الى ان هناك العديد من فرص التعاون بين مصر والدول الافريقية المختلفة، لاسيما في المجال الزراعي.

ويقدم المركز المصري الدولي للزراعة، خبراته الفنية من خلال الخبراء المصريين والباحثين من مركز البحوث الزراعية، للأشقاء الافارقة، لنقل التجارب الفنية، ونتائج الأبحاث العلمية، ليكون المتدربين خير سفراء لبلادهم ونقل هذه الخبرات اليها، بما يساهم في تحقيق تنمية زراعية متكاملة.

قال الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، إن هذا المقرر التدريبي تم تنفيذه خلال الفترة من 11 – 20 مايو 2019 لمدة عشرة أيام في إطار تفعيل اتفاق التعاون الذي تم ابرامه مع إدارة المزارع المصرية الأفريقية المشتركة ، بهدف تدريب عدد (10) متدربين يمثلون عدد (7) دول أفريقية وهي : الكونغو الديمقراطية ، النيجر ، أوغندا ، تنزانيا ، توجو ، زامبيا ، مالي.

وأوضح أن البرنامج التدريبي تضمن في محتواه جانباً نظرياً وآخر تطبيقياً ، حيث تمثل الجانب النظري في عقد محاضرات تهدف إلي التعريف بطرق فحص واعتماد التقاوي ودور الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي في هذا المجال وطبيعة الفحص المعملي ونظم أخذ العينات، بينما أتي الجانب التطبيقي في إعداد عدد من الزيارات الميدانية لمحافظة كفر الشيخ للتعرف علي آليات قبول ورفض البذور ، بالإضافة إلي زيارة شركات لإنتاج البذور للتعرف علي أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال.