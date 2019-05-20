تجديد شبكات مياه منطقتى الأمل والصيادين بالبحر الأحمر بتكلفة 4.7 مليون جنيه

كتب ــ أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه الجديدة الخاصة بمناطق بلوكات الأمل ومنطقة الصيادين، حيث تم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكة مياه منطقة الأمل بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه، وذلك لتحسين كميات ضخ المياه بالمنطقة.

من جانبه، قال المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه البحر الأحمر، إن الشركة انتهت من تنفيذ شبكة مياه منطقة الصيادين بتكلفة 700 ألف جنيه، لافتا إلى أن الشركة ناشدت أهالى المنطقة ربط خطوط المياه الخاصة بهم على شبكة المياه الجديدة التى تم تنفيذها.

وأشار المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ عدد من عمليات الإحــلال والتجـــديد لبعض شبكــات المياه بعدة مناطق، حيث يتم استبدال الخطوط القديمة بخطوط upvc جديدة مطابقة للمواصفات القياسية لتحسين كميات المياه، ولضمان جودة مياه الشرب التى يتم ضخها للمواطنين.

وأضاف صديق، أن عمليات الإحلال والتجديد تستهدف تأهيل الشبكات لاستيعاب ضخ المياه طوال 24 ساعة، حيث من المقرر القضاء على نظام المناوبات بكافة المناطق.