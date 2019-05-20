video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 01:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تجديد شبكات مياه منطقتى الأمل والصيادين بالبحر الأحمر بتكلفة 4.7 مليون جنيه

الإثنين، 20 مايو 2019 12:57 م
تجديد شبكات مياه منطقتى الأمل والصيادين بالبحر الأحمر بتكلفة 4.7 مليون جنيه تنفيذ شبكات مياه الأمل والصيادين بالبحر الأحمر
كتب ــ أحمد حسن
إضافة تعليق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه الجديدة الخاصة بمناطق بلوكات الأمل ومنطقة الصيادين، حيث تم الانتهاء من  إحلال وتجديد شبكة مياه منطقة الأمل بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه، وذلك لتحسين كميات ضخ المياه بالمنطقة.

من جانبه، قال المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه البحر الأحمر، إن الشركة انتهت من تنفيذ شبكة مياه منطقة الصيادين بتكلفة 700 ألف جنيه، لافتا إلى أن الشركة ناشدت أهالى المنطقة  ربط خطوط المياه الخاصة بهم على شبكة المياه الجديدة التى تم تنفيذها.

وأشار المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ عدد من عمليات الإحــلال والتجـــديد لبعض شبكــات المياه بعدة مناطق، حيث يتم  استبدال الخطوط القديمة بخطوط  upvc  جديدة مطابقة للمواصفات القياسية  لتحسين كميات المياه، ولضمان جودة مياه الشرب التى يتم ضخها للمواطنين.

وأضاف صديق، أن عمليات الإحلال والتجديد تستهدف تأهيل الشبكات لاستيعاب ضخ المياه طوال 24 ساعة، حيث من المقرر القضاء على نظام المناوبات بكافة المناطق.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

شركة مياه البحر الأحمر تنظم ورشة لتعليم السباكة الخفيفة لطالبات كلية التربية

شركة مياه البحر الأحمر تنظم حملات توعية بترشيد استهلاك المياه للمواطنين

صور .. شركة مياة البحر الأحمر تنظم حملات توعية ميدانية لترشيد استهلاك المياه

رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتفقد المحطات لمتابعة اجراءات مواجهة السيول

رئيس شركة مياه البحر الأحمر: إنشاء محطة تحلية جديدة بمنحة صينية لا ترد

شركات المياه

شركه مياه البحر الأحمر

الصرف الصحى

شبكات المياه والصرف

مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

اخبار المحافظات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة